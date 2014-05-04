به گزارش مهر، عباسعلي ميرسيستاني صبح یکشنبه در مراسم پاياني اين همايش اظهار کرد: اين گردهمايي علمي با حضور دانش آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی سراسر استان در فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن مشهد برگزار شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوي هدف از برگزاری این همایش را توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش معرفي كرد.

میرسیستانی گفت: ایجاد انگیزه در بین هنرجویان هنرستانهای تربیت بدنی از ديگر اهداف اين برنامه بوده است.

وی بیان کرد: پس از اعلام 32 مقاله به دبیر خانه این همایش ارسال شدکه از بین آنها 10 مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته و ارائه شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوي تصريح كرد: از 4 مقاله برتر با اهدای جایزه، لوح تقدیر و تندیس همایش تقدیر مي‌شود.

میرسیستانی اظهار کرد: اين حركت در راستاي تحقق برنامه‌هاي مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي مبني‌بر توسعه تحقيق علمي براي دانش آموزان و معلمان كه از سياست‌هاي اصلي آموزش و پرورش است، صورت گرفته است.