به گزارش خبرگزاری مهر، داوود رستمخانی افزود : افرادی که دارای انشعابات غیر مجاز آب هستند تا اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند نسبت به مراجعه جهت اخذ انشعاب مجاز اقدام کنند.



وی یادآور شد: در صورت عدم مراجعه دارندگان انشعابات غیرمجاز آب مطابق مواد 659 و 660 قانون مجازات اسلامی با متخلفین برخورد شدید خواهد شد.



معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان زنجان همچنین اظهار کرد: قاریان کنتورهای آب موظف هستند هنگام مراجعه به در منازل نسبت به ارائه کارت شناسایی خود اقدام کنند.

شرکت آب زنجان گواهینامه سه ستاره اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها راکسب کرد

شرکت آب منطقه ای زنجان گواهینامه سه ستاره اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها را کسب کرد.



مسوول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان افزود: این شرکت براساس ارزیابی انجام شده در خصوص استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات از سوی دبیرخانه ملی و دایمی نظام پیشنهادها گواهینامه سه ستاره اهتمام به تعالی نظام پیشنهادات را دریافت کرد.



حسین مهدی نژاد گفت: 339 پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت رسیده است که از این تعداد 33 پیشنهاد اجرا و 56 پیشنهاد پذیرفته شده است.



وی تاکید کرد: دبیرخانه کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای این شرکت آماده پذیرش پیشنهادات سازنده درجهت رشد و تعالی اهداف سازمانی از سوی همکاران، پیمانکاران، مشاوران و مشترکین برای بهبود فرآیند فعالیتهای این شرکت است.