به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا روزبهانی، مدیرگروه فرق انحرافی مرکز تخصصی کلام و ادیان حوزه علمیه قم در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما اظهارداشت: ما قصد نداریم کسی را مورد اهانت قرار دهیم ما نسبت به بهایی ها کینه‌ای نداریم بلکه این اندیشه بهاییت است که به نظر ما اندیشه‌ای منحرف می باشد.



وی افزود:بهاییت و مبلغان آن بسیار تلاش می کنند تا این فرقه را به عنوان یک دیانت معرفی کنند در صورتی که تعریف برای دیانت این است که در حقیقت دین مجموعه ای از معارف است که در ارتباط با مبدأ و معاد است و این معارف از منبع وحیانی به دست ما می رسد که صدق منبع وحیانی دین باید از طریق برهان به اثبات رسیده باشد.



حجت الاسلام روزبهانی ادامه داد: اینجاست که باید از بهایی ها بپرسیم کدام یک از این خصوصیت‌های دین را بهائیت دارا می باشد، بهاییت در بحث معارفی بسیار مشکل دارد و ما این موضوع را به وسیله کتاب‌های خودشان استدلال می کنیم. علی محمد شیرازی و حسین علی نوری ادعای وحی می کردند، علی محمد شیرازی که ابتدا خودش را باب امام زمان، بعد امام زمان و پس از آن نیز خدا نامید.



حجت الاسلام روزبهانی گفت: حسین علی نوری در جایی می گوید که منتهی رتبه هیکل بشری رسیدن به مرتبه نبوت است، جالب این است که در جایی می گوید که خداوند به وجود ذات مقدس حضرت پیغمبر(ص) سلسله نبوت را خاتمه داده است، در اینجا باید از او پرسید اگر می گویی خاتمه نبوت پیامبر اکرم(ص) می باشد پس تو کیستی؟ و خودت را چه می دانی؟



این کارشناس فرق انحرافی بیان داشت: مسلما آن چیزی که باعث می شود که علی رغم تلاش های فراوان بهاییت، این فرقه نتواند راهی پیدا کنند تا بتواند خود را به عنوان یک دین اعلام معرفی کند این است که رهبرانشان آن وجهه قدوسی را که یک پیامبر باید داشته باشد نداشتند.



وی تأکید کرد: بسیاری از افراد بهایی تنها به خاطر رهبرانشان از این فرقه بازگشته اند زیرا وقتی از بعضی از آن‌ها دلیل برگشتشان از بهائیت را می‌پرسی می‌ گویند ما بالاخره نفهمیدیم که حسین علی نوری و یا دیگر رهبران بهاییت که هستند آیا پیامبرند، باب هستند و یا انسان معمولی هستند؟



حجت السلام روزبهانی تصریح کرد: بهاییت یک بار وجود اعجاز برای پیامبران را لازم دانسته و یک زمان آن را نفی می کند و در حقیقت در بحث معجزه هم جز تناقض و سردرگمی چیزی در بهاییت وجود ندارد. بهائیت یک فرقه است و فرقه نیز جامعه‌ای غیرپویاست که قدرت اندیشه از آن گرفته شده و اختیار خود را به گروه و فرد خاصی داده است بهاییت نیز سازمانی دارد به نام بیت العدل که هیچ نوشته و یا مقاله‌ای بدون اجازه بیت العدل حق انتشار ندارد.



حجت السلام روزبهانی در پایان سخنانش تصریح کرد: من با اطمینان کامل می‌گویم که بهائیت نسخه‌ای تجویز شده از سوی جهان استعمار برای سرزمین شیعی ایران است که تا به حال هم نتوانسته جایگاهی در بین ایرانیان پیدا کند.