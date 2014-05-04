داریوش صفاری در گفتگو با مهر بیان داشت: براساس گزارشهای مردمی در نانهای توزیع شده شهرستان ملایر طی هفته گذشته ناخالصی هایی دیده شده که به شورای آرد و نان شهرستان گزارش شده است.

وی گفن: در این زمینه اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان کار خود را در بازرسی و جمع آوری آردهای نامرغوب انجام و این آردها را را جمع آوری کرده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر اظهار داشت: در این زمینه وجود ناخالصی در آرد قابل رویت نبوده و مشکل نیز از دستگاه تولید آرد در کارخانه توزیع کننده بوده است.

وی گفت: بعد از حل شدن آرد در آب این ناخالصی قابل مشاهده بود.

وی با اشاره به اینکه این نامرغوبی و ناخالصی برای اولین بار در سطح شهرستان مشاهده شده، افزود: از مردم برای پیگیری مشکلات و اطلاع آن قدردانی می کنیم و به مردم این اطمینان را می دهیم که با هر گونه تخلف که سلامت مردم را با خطر مواجه کند برخورد می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر بیان داشت: در همه کارخانه های آرد کارشناس بهداشتی تائید شده از سوی شبکه بهداشت و درمان، کار نظارت بر مراحل تهیه و توزیع آرد را بر عهده دارد.

صفاری در ادامه ابراز داشت: مردم نگرانی در زمینه تهیه نان از نانواییهای شهرستان نداشته و مشکل نامرغوبی فقط در چند روز گذشته بوده است

وی افزود: مردم می توانند نان خود را بدون هیچ مشکلی از نانوایی های شهرستان خریداری کرده و در صورت هرگونه تخلف و مشکل مراتب را به 124 و یا شورای آرد و نان شهرستان اطلاع دهند..

وی در ادامه از فعالیت 318 نانوایی در سطح شهرستان ملایر خبر داد و گفت: از این تعداد نانوایی 9 نانوایی تهیه نان فانتیزی است.

وی گفت: این تعداد نانوایی با مجوز بهداشت و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر فعالیت می کنند.

صفاری در ادامه عنوان داشت: بازرسین شورای آرد و نان شهرستان کار سرکشی از نانوایی های شهرستان را انجام داده و با موارد تخلف برخورد می شود.