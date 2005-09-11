پيروزي فارس،كرمان، اصفهان و آذربايجان شرقي درواترپلوي نوجوانان كشور

مرحله مقدماتي رقابتهاي واترپلو نوجوانان زير14 سال كشور با برگزاري چهارمسابقه ادامه يافت كه طي آن تيمهاي فارس، كرمان، اصفهان و آذربايجان شرقي مقابل حريفان خود به پيروزي رسيدند.