پيروزي فارس،كرمان، اصفهان و آذربايجان شرقي درواترپلوي نوجوانان كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" درجريان اين رقابتها كه با حضور15 تيم از11 استان دراستخرچمران سمنان برگزارمي شود، تيم فارس 19-1 فارس ب را شكست داد.
كرمان دريك مسابقه نزديك 5-4 شهرداري اصفهان را مغلوب خود كرد. تيم اصفهان 6-1 ازسد كهيكويه وبويراحمد گذشت و آذربايجان شرقي دريك بازي يكطرفه تهران ب را 13- 1 شكست داد. ديدارهاي مقدماتي واترپلونوجوانان كشور امروزبا برگزاري هفت مسابقه به پايان مي رسد وبا صعود هشت تيم ازچهارگروه مقدماتي مرحله يك هشتم نهايي ازفردا درسمنان آغازمي شود.
مرحله مقدماتي رقابتهاي واترپلو نوجوانان زير14 سال كشور با برگزاري چهارمسابقه ادامه يافت كه طي آن تيمهاي فارس، كرمان، اصفهان و آذربايجان شرقي مقابل حريفان خود به پيروزي رسيدند.
به گزارش خبرنگار" مهر" درجريان اين رقابتها كه با حضور15 تيم از11 استان دراستخرچمران سمنان برگزارمي شود، تيم فارس 19-1 فارس ب را شكست داد.
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