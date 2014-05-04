به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست گفتمان های دینی با حضور حجت الاسلام حسن منتظری رییس اداره تبلیغات اسلامی، جمعی از اساتید و کارشناسان مذهبی در مدارس شهرستان قرچک برگزار و بیش از 135 دانش آموز قرچکی با شبهات و سوالات دینی رایج آشنا شدند.

حجت الاسلام حسن منتظری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نیاز های فرهنگی در هر منطقه این گفتمان ها با موضوعات حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر، مهارت های زندگی، روابط اجتماعی و موضوعات دیگر برگزار می شود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک افزود: بصیرت افزایی، تولید و بازتولید شناخت و آگاهی‌های دینی و فرهنگی برای رفع شبهات دینی به تناسب مقتضیات زمان، هم افزایی و تقویت نظام تبلیغ دینی با استفاده از مدل فرهنگی گفتمان دینی، کمک به رشد علمی از جمله اهداف برگزاری این گفتمان ها است.

وی با اشاره به دسیسه‌های دشمنان در قالب ناتوی فرهنگی و ضرورت هوشیاری خانواده‌ها، نهادهای آموزشی و فرهنگی در برابر این دسیسه‌ها گفت: امروز دشمنان با شیوه‌ای نرم و با کمک ابزارهای متنوع به جنگ با عقاید و باورهای دینی مردم رفته‌اند.

منتظری با بیان اینکه دشمنان جهت تضعیف فرهنگ دینی در بین اقشار مختلف مردم از جمله قشر جوان و نوجوانان هزینه‌های هنگفتی را پرداخت می‌کند، عنوان کرد: هوشیاری عمومی و برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی شده، مهم‌ترین راه مقابله با این دسیسه دشمنان است.

وی با بیان اینکه فرهنگیان زمينه ساز رشد فکري و اخلاقي انسان هاي يک جامعه پويا است، افزود: معلم به عنوان الگو می تواند در دانش آموزان واکنش های مثبت و سازنده یا واکنش های منفی ایجاد کند و تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی آنها دارد.

این مسئول گفت: مدیران و معلمان مدارس در قبال دانش آموزان مدارس وظیفه سنگینی را برعهده دارند و اگر در این زمینه هر کس کوتاهی کند، هیچگاه نمی تواند پاسخگوی خون مطهر شهدا باشد و امروز نشان دادن الگوهای مناسب و اسلامی به دانش آموزان یکی از وظایف اصلی فرهنگیان است تا زمینه آشنایی نوجوانان با مکتب و مبانی اهل بیت(ع) فراهم شود.

منتظری یادآور شد: امروز رسالت دانش آموزان تحصیل در کنار تهذیب است و اگر دانش آموزان و جوانان ایرانی بتوانند در مسیر علمی مبتنی بر فرهنگ اسلامی حرکت کنند، هیچ قدرتی نمی تواند بر این سرزمین چشم طمع داشته باشد.