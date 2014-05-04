به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی، کوره‌های عملیات حرارتی که اصلی‌ترین مرحله ساخت دیسک ترمز هواپیما را انجام می­دهند در مجتمع تولید دیسک و ترمز هواپیمای فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، تولید و راه اندازی شد.

به گفته مسئولان فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش، ساخت و تولید این کوره ها در داخل نیرو باعث صرفه جویی اقتصادی کلانی شده است.

مجتمع تولید دیسک و ترمز هواپیمای نیروی هوایی ارتش، بزرگ­ترین مجتمع تولیدی مرکز تعمیرات پشتیبانی و تولید فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی نهاجا است.