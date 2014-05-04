99 درصد وفات های زنجان در مهلت قانونی به ثبت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی متوسلین افزود: در فروردین ماه امسال تعداد 464 واقعه وفات در این استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد 397 واقعه بوده افزایش 16.88 درصدی را نشان می دهد.



وی اظهار داشت: ازمجموع کل وفات های ثبت شده تعداد 260 واقعه به جنس مردان و 204 واقعه به جنس زنان مربوط است.



مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، به آمارهای ثبت شده در مهلت قانونی اشاره کرد وگفت : تعداد وفات های ثبت شده درمهلت قانونی (10 روزه ) برابربا 432واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.71 درصد افزایش داشته است .



متوسلین تصریح کرد : نسبت جنسی فوت های حاصل از ثبت در فروردین ماه امسال 127 است، یعنی به ازای ثبت 100 واقعه وفات زنان 127 واقعه وفات مردان به ثبت رسیده است.

تسطیح 38 کیلومتر از مسیر خط لوله نفت اشتهارد در منطقه شمالغرب



عملیات تسطیح 38 کیلومتر از مسیر خطوط لوله 14 و 16 اینچ از کیلومتر 75 الی 113 مسیر خط لوله نفت اشتهارد در منطقه شمالغرب انجام شد.



رئیس واحد تعمیرات خط منطقه گفت: این عملیات به منظور سهولت تردد ماشن آلات در مسیر خطوط و همچنین رفع تجاوز همجواران به حرائم خطوط لوله انجام شود.



مجتبی کریمی با اشاره به اینکه همزمان با اجرای این عملیات مسیر یابی در شهرهای اشتهارد، زنجان و میاندوآب به تعداد 32 عدد انجام شد افزود: با اجرای این طرح مسیر خط لوله در مناطق پرتردد قابل تشخیص و همجواران خطوط لوله هم با آگاهي از وجود خطوط انتقال نفت از حفاری بر روی خطوط پرهیز کرده و ایمنی آنها را تامین می کنند.