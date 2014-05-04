سرهنگ جعفر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه چند نفر بنگاه دار از وی کلاهبرداری کرده اند، موضوع را در اولویت کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از تحقیقات مأموران مشخص شد که فرد شاکی یک قطعه زمین با ارزش واقع در شمال تهران بزرگ داشته که از طریق یکی از دفترخانه های رباط کریم متوجه شده عده ای با جعل عنوان و اسناد ملکی وی، زمین را به نام شخص دیگری زده اند.

این مسئول ادامه داد: مأموران این پلیس پس از فعالیتهای اطلاعاتی موفق به شناسایی سه نفر از متهمان به نام های "ق-ن" و "م-ک" و "ع-ب" در استان البرز شده و با هماهنگی قضایی آنها را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی رباط کریم انتقال دادند.

علیزاده یادآور شد: در بازجویی های پلیس، متهمان ضمن معرفی یکی دیگر از همدستانشان به نام "ح-د" اعلام کردند که ابتدا یک سند و شناسنامه تهیه و بصورت جعلی آنها را پر می کرده اند و یک نفر که شباهت زیادی با صاحب ملک داشته را پیدا کرده و عکس او را روی شناسنامه چسبانده و به دفترخانه برده و سند را به نام وی می زدند.

گفتنی است، در استعلام به عمل آمده از متهمین مشخص شد که هر چهار نفر دارای سوابق متعدد کیفری در خصوص زمین خواری، سرقت، جعل اسناد، کلاهبرداری و ... بودند که پس از تشکیل پرونده قضایی روانه زندان اوین شدند.

