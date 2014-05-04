سیدمحمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون گلف، یک روز پیش از آغاز رقابت های گلف قهرمانی بانوان کشور، تیم قم با ترکیب سه نفر خود راهی محل برگزاری این پیکارها به میزبانی شهر تهران شد.

وی ادامه داد: بانوان گلف‌باز پیش از شروع مسابقات تمرینات لازم را برای کسب آمادگی مورد نظر خود انجام داده اند و هم اکنون در تلاش برای به دست آوردن مقام های اول تا سوم هر دو بخش تیمی و این دوره از پیکارها به رقابت با یکدیگر می پردازند.

علویون همچنین به تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها اشاره کرد و افزود: تیم بانوان هیئت گلف استان‌ قم در تلاش برای به دست آوردن یکی از مقام های اول تا سوم انی دوره از رقابت ها باید با 11 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت ها پیکار کند.

وی با اشاره به نفرات اعزامی تیم گلف بانوان استان قم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور گلف به میزبانی تهران ابراز داشت: خانم ها خدیجه رضایی، فرشته شکوهی راد و پرستو رنجکش به سرپرستی اعظم خودکار در این رقابت ها حضور یافته اند.

رئیس هیئت گلف استان قم با بیان اینکه این دوره از مسابقات در دو رده سنی بزرگسالان و زیر 18 سال برگزار می شود، یاد آور شد: در مسابقات رده سنی بزرگسالان گلف بانوان قهرماني كشور بانوان تيم هاي آذربايجان شرقي، البرز، اصفهان، تهران، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سمنان، قم، گلستان، گيلان و لرستان به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت.

وی همچنین به تیم های حاضر در مسابقات رده سنی زير 18 سال اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش نیز تیم های هیئت گلف استان اصفهان، تهران، زنجان و لرستان رقابت هاي خود را دنبال خواهند كرد در حالی که تیم ما در رده سنی بزرگسالان حضور یافته است و امیدوار هستیم که هم تیم بانوان قم در این رقابت ها حضور موفقی داشته باشد و هم اینکه تیم مردان قم در مسابقات آتی قهرمانی مردان کشور به مقام درخور توجهی دست یابد.

