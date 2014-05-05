افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان رایگان بیمه می شوند

سیدمهدی میرشاه‌ولد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آخرین آمارهای بدست آمده تا به امروز بیش از سه میلیون نفر در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه افراد فاقد بیمه 6 میلیون نفر برآورد شده اند ، گفت: علی رغم اینکه این مرحله از ثبت نام سامانه الکترونیکی بیمه سلامت تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد افراد فاقد بیمه هر زمانی که بخواهند پس از این تاریخ نیز می توانند به سایت سازمان بیمه سلامت مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان ماه اکثر افراد فاقد بیمه تحت پوشش قرار بگیرند.

به گفته وی، پس از استان تهران استان خراسان رضوی بیشترین و کهکلیویه و بویراحمد نیز کمترین آمار ثبت نام کنندگان را در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت همگانی دارند.

وی در مورد کیفیت دفترچه های بیمه ای که پس از پایان این مرحله صادر خواهد شد نیز گفت: با توجه به اینکه این بیمه رایگان است مردم شاید تصور کنندکه خدمات خوبی با آن ارائه نشود در صورتیکه دولت حق بیمه هر فرد را به طور پرداخت می کند و خدمات با کیفیتی در بیمارستانهای و مراکز دولتی به این افراد ارائه خواهد شد بطوریکه پرداخت از جیب آنان نیز حداکثر 10 درصد می شود.

میرشاه ولد در مورد افرادی که تحت پوشش بیمه ایرانیان بوده و دفترچه درمانی دارند، تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت نام بیمه همگانی در سامانه سازمان بیمه سلامت ماههای آینده نیز ادامه دارد بنابراین این افراد پس از پایان مهلت قرار داد و دفترچه های خود می توانند با مراجعه به این سامانه ثبت نام رایگان انجام دهند.