به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه 14 اردیبهشت از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود دیدن کرد.

حسینی در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه قطعاً فضای مناسبی است که به توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور کمک می کند. در این نمایشگاه مردم به صورت رو در رو با ناشران، شاعران و نویسندگان گفتگو می کنند و این فضا برای افراد به ویژه نسل جوان می تواند مفید و موثر باشد.

وی افزود: هر ساله انتظار می رود که نمایشگاه کتاب با نظم و انضباط بیشتری برگزار شود و روند رو به رشدی را در گذشته و در حال حاضر در نمایشگاه شاهد هستیم. سال های گذشته برای من این امکان وجود نداشت که بتوانم همه غرفه ها را به خوبی بازدید کنم اما امسال با وقت بیشتری می توانم همه غرفه ها را ببینم چرا که رصد کتاب برای من لذت بخش است.

وزیر سابق ارشاد در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما هم کتاب گران است؟ گفت: من خیلی به قیمت کتاب ها دقت نکردم ولی همین طور که مردم به کتاب اهمیت می دهند و جایگاهی برای خرید کتاب در نظر می گیرند، خوب است. مردم نباید فکر کنند پولی که برای خرید کتاب در نظر می گیرند، هدر می رود چرا که گاهی اوقات یک کتاب خوب می تواند سرنوشت یک فرد را دگرگون کند. به عنوان نمونه مطالعه زندگینامه یک شخصیت برجسته می تواند در یک نفر تحول روحی ایجاد کرده و مسیر زندگی اش را عوض کند. فکر نمی کنم ما نسبت به کالاهای دیگر، فقط از گرانی کتاب ناراحت باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره تفاوت نمایشگاه امسال با سال قبل گفت: تفاوت عمده نمایشگاه در این است که هر ساله نسبت به سال قبل، کتاب های جدیدتری ارایه می شود. به هر حال ناشران تلاش می کنند هر ساله کتاب های مناسب را ارایه دهند. نمایشگاه فرصت یک آزمون و خطا برای ناشران است تا ببینند چه کتاب هایی بیشتر مورد نیاز مردم است. قطعاً این انتظار می رود هر سال شاهد نوآوری و خلاقیت جدیدی در نمایشگاه باشیم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به این سوال که آیا الان مشغول مطالعه هستید گفت: من در حال حاضر مشغول خواندن کتاب «تفسیر موضوعی معنوی» هستم و کتاب های متعددی هم در دست تالیف دارم.

حسینی در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری سال 1393 به سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی، چه تحولی در نمایشگاه کتاب باید رخ دهد؟ گفت: چون در اول سال هستیم، نمی شود قضاوت کرد اما روندی که در سال های گذشته بوده ادامه پیدا کرده و در آغاز سال، نمایشگاه کتاب به عنوان ویترین رویداد فرهنگی که می تواند فضای خوبی را در جامعه ایجاد کند و مردم را به کتاب علاقمند کند، برگزار می شود. قطعاً در نمایشگاه جلسات و نشست هایی برگزار می شود و قطعاً به این مسایل می پردازند. به هر حال ما باید امسال شاهد تفاوتی نسبت به سال های قبل در نمایشگاه کتاب باشیم. همه مسئولین، ناشران و نویسندگان در این راستا وظیفه دارند و کسی نباید از وظیفه خود، فرافکنی کند. فکر می کنم در این حوزه امسال شاهد اقدامات مفیدی در حوزه کتاب باشیم.

وی به یکی از خبرنگاران که پرسید «نظر شما درباره حضور ناشران تعلیقی که در دوره های قبل در نمایشگاه نبوده اند اما در این دوره مجوز حضور به آنها داده شده است، چیست؟» گفت: اگر این گونه بوده، باید تعداد معدودی از ناشران باشند و قطعاً بر اساس ضوابطی که در این دوره حاکم بوده، این اتفاق افتاده است.

البته این سئوال در حالی مطرح شد که بنا بر اعلام رئیس نمایشگاه کتاب، ناشرانی که سال گذشته از آنها رفع تعلیق شده است، در نمایشگاه امسال حضور ندارند.