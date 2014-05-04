توسعه صنعت گردشگری نقش مهمي در تنوع بخشي به اقتصاد گیلان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: گردشگري امروز يكي از بزرگترين و سودآورترين صنايع دنيا به شمار می رود.

وی اظهارداشت: به دلیل اهميت و نقش گردشگری بسياري از كشورها این صنعت را در استراتژي ها و برنامه هاي توسعه خود گنجانده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: صنعت گردشگري به واسطه برنامه ريزي مناسب و شناخت مزيت ها و محدوديت ها مي تواند نقش مهمي در توسعه ملي و تنوع بخشيدن به اقتصاد منطقه داشته باشد.

وی افزود: توسعه توريسم در نواحي مستعد گردشگري يكي از راهبردهايي نويني كه در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است.

علیزاده افزود: اين نقش مهم گردشگري باعث شده كه امروزه اين صنعت به يكي از سريع ترين بخش هاي اقتصادي تبديل شود.

وی اظهارداشت: گیلان داراي فرهنگي غني و نيز محيط طبيعي كم نظير است، ويژگي هاي طبيعي و فرهنگي متنوع در این استان زیبایی شمالی هر ساله گردشگران زیادی را از اقصی نقاط جهان و کشور به این سامان می کشاند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان اذعان داشت: جاذبه هاي باستاني، تاریخی، فرهنگي و طبيعي این استان مبناي بسيار مطلوبي براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاران برای شركت و سرمايه گذاري در طرح هاي مهم توسعه گردشگری خواهد بود.

وی در ادامه بر ضرورت توسعه زیر ساخت ها با هدف جلب و جذب سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و بیان داشت: گردشگری از ظرفیت های مهم اقتصادی و فرهنگی گیلان است.

علیزاده با اشاره به اینکه رونق گردشگری در گیلان نیازمند سرمایه گذاری موثر است، یادآورشد: سرمايه گذاري در اين بخش توجيه اقتصادي داشته و رشد و توسعه منطقه را به همراه دارد.