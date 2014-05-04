به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمدرضا حشمتی معاون وزیر و رئیس نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خطاب به ایل بیگی آمده است:

قرآن کتاب هدایت و یگانه الگوی سعادت، بخش انسانها به منزل مقصود است. کتابی سرایر پند و حکمت در طی اعصار، هماره کانون هدایت و سرچشمه علوم و فنون و هنرهای مختلف بوده است. و فرهنگ تمدن اسلامی حاصل تامل و تدبیر در کرانه‌های این کتاب عظیم است. نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم نیز نیمی از این یم بیکران است که با اهتمام علاقه‌مندان و دوستداران ساحت آن قدسی متجلی شده است.

برادر ارجمند جناب آقای ایل‌ بیگی

با توجه به دانش و تجربه شما، به موجب این ابلاغ به سمت «ریاست کمیته سینما از دریچه ماوراء» منصوب می‌شوید. حال که توفیق همراهی با قرآن کریم نصیب شما شده، امید است با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فرهیختگان و صاحب نظران این حوزه تلاش خود را مصروف برگزاری با شکوه این فعالیت نمایید. توفیق روزافزون شما را در خدمت به ساحت قدسی قرآن کریم از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارم.