شروط ايران براي احداث كارخانه سيمان در ونزوئلا اعلام شد

غلامرضا روحيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: به محض دريافت پيش پرداخت 5/48 ميليون دلاري از سوي كشور ونزوئلا ، كار احداث كارخانه سيمان آغاز خواهد شد.

وي افزود: براي فعال شدن كار احداث كارخانه سيمان ونژوئلا ، دريافت پيش پرداخت 5/48 ميليون دلاري، گشايش اعتبار اسنادي به ميزان 36 ميليون دلارو تحويل زمين كارخانه از سوي كشور ونژوئلا لازم است.

روحيان خاطرنشان كرد: در حال حاضركار مطالعات مقدماتي معدن، خريد ماشين آلات توسط طرف ايراني انجام شده است و منتظر پيش پرداخت از سوي كشور ونزوئلا هستيم.

مدير اجرايي پروژه سيمان ونزوئلا با اشاره به اينكه گارانتي اين پيش پرداخت توسط بانك توسعه صادرات براي آنها فرستاده شده است، تصريح كرد: اما كشور ونزوئلا خواستار اصلاحاتي بر روي اين گارانتي شده است.

وي خاطر نشان كرد: يك ماه پس از ارايه پيش پرداخت، طرف ونزوئلا بايد اعتبار اسنادي به ارزش 36 ميليون دلاربراي ما باز كند.

به گفته وي، همچنين تحويل زمين براي احداث كارخانه سيمان كه هم اكنون بطور غير رسمي معرفي شده بايد صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، قرارداد احداث كارخانه سيمان به ظرفيت سالانه يك ميليون تن در ونزوئلا در سفر خاتمي رييس جمهورسابق ايران در اسفند ماه سال گذشته در كاراكاس نهايي شد و به امضاي طرفين رسيد.

بر اساس اين گزارش، ارزش قرارداد براي احداث اين كارخانه حدود 200 ميليون دلار است .