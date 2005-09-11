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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۵۵

از سوي سياستمداران و همچنين اتحاديه هاي انگليس مطرح شد؛

درخواست ها براي استعفاي توني بلر

علاوه بر سياستمداران و اعضاي حزب كارگر انگليس، اعضاي اتحاديه هاي تجاري اين كشور نيز از نخست وزير خواستند هرچه زودتر استعفا دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، اعضاي برجسته اتحاديه هاي بازرگاني انگليس شب گذشته از توني بلر نخست وزير اين كشور خواستند حداكثر تا يك سال آينده استعفا دهد.

توني وودلي (Tony Woodley) رئيس اتحاديه حمل و نقل اعلام كرد: بهتر است نخست وزير هر چه زودتر اين سمت را ترك كند تا حداقل حزب كارگر بتواند با پيشرفت هايي كه حاصل مي كند امور را به شكل مطلوب تري اداره نمايد.

وودلي به روزنامه آبزرور گفت: ما شخص خاصي را براي جايگزيني بلر پيشنهاد نمي كنيم بلكه فقط اعتقاد داريم در شرايط كنوني بلر بايد دولت را ترك كند.

به نوشته گاردين، اگر چه بسياري از اعضاي حزب كار معتقدند بهتر است توني بلر استعفا كند، اما وي اعلام كرده است كه تا پايان دوره نخست وزيري اش باقي خواهد ماند.

از آنجايي كه توني بلر به دليل سياست هاي نابجا و مشاركت در جنگ عراق به شدت مورد خشم افكار عمومي اين كشور قرار گرفته است، حزب كارگر نيز كه رياست كنوني آن را بلر بر عهده دارد، نزد مردم انگليس از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.

بنابراين بسياري از سياستمداران اين كشور اعتقاد دارند بلر بايد هر چه زودتر استعفا دهد.

 

کد مطلب 228454

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