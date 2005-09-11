وزير راه رياست حسامي را در هواپيمايي هما قطعي كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سرانجام داوود كشاورزيان مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران كه انتقادات فراواني نسبت به عملكرد وي در اين شركت وجود داشت، از سوي وزير راه و ترابري در هفته جاري به طور رسمي تغيير خواهد كرد.

وزير راه و ترابري براي انتخاب گزينه اصلح براي مديرعاملي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران گزينه هاي بسياري از جمله صانعي(معاون بازرگاني هما)، مجيدي كه قبل از شفتي مديرعامل هما بوده است، عابدزاده( مديرعامل شركت هواپيمايي آسمان)، احمدي (استاد دانشگاه) و حسامي داراي دكتراي حمل و نقل را بررسي كرد كه درنهايت فرد مورد نظر خود را با تاييد مجمع عمومي شركت برگزيد.

مجمع عمومي شركت هواپيمايي هما به رياست وزير راه و ترابري تصميم گرفته كه حسامي جايگزين كشاورزيان در اين شركت هواپيمايي شود.

حسامي داراي مدرك دكتراي حمل و نقل است و چندين پروژه عملي و تحقيقاتي در زمينه بخش هوايي كشور تهيه و تدوين كرده است.

به گزارش مهر، هم اكنون بيش از چهار سال است كه از فعاليت كشاورزيان در شركت هواپيمايي هما مي گذرد.