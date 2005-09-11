به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين جلسه كه با حضور رييس فدراسيون اعضا كميته انضباطي و نمايندگان سازمان تربيت بدني برگزار شد در خصوص تخلفات ورزشكاران سيد صابر حسيني و مجيد ميررحيمي مبني برعدم توجه ايشان به قوانين و مقررات و اقدام به تاسيس كلاسهاي آموزشي تير و كمان بدون مجوز قانوني نام برد، رسيدگي شد و بعد از گذشت قريب به يك هفته راي نهايي صادر گرديد كه متن آن به شرح ذيل مي باشد:
آقايان سيد محمد صابر حسيني و مجيد ميررحيمي به مدت يكسال از تاريخ صدور راي از شركت درهرگونه مسابقات و حضور در ميادين ورزشي محروم بوده كه شش ماه آن قطعي و شش ماه ديگر در صورت صلاحديد رييس كميته انضباطي و اظهارندامت و پشيماني از سوي ورزشكاران فوق الذكر به صورت تعليقي مي باشد، كه اين راي مورد تاييد كميته انضباطي است.
با تشكيل دومين جلسه كميته انضباطي؛
دو ورزشكار فدراسيون تيراندازي با كمان يكسال محروم شدند
در پي برگزاري دومين جلسه كميته انضباطي كه در فدراسيون تيراندازي با كمان برگزار شد راي نهايي در مورد تخلف دو ورزشكار اين رشته صادرشد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين جلسه كه با حضور رييس فدراسيون اعضا كميته انضباطي و نمايندگان سازمان تربيت بدني برگزار شد در خصوص تخلفات ورزشكاران سيد صابر حسيني و مجيد ميررحيمي مبني برعدم توجه ايشان به قوانين و مقررات و اقدام به تاسيس كلاسهاي آموزشي تير و كمان بدون مجوز قانوني نام برد، رسيدگي شد و بعد از گذشت قريب به يك هفته راي نهايي صادر گرديد كه متن آن به شرح ذيل مي باشد:
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