دو ورزشكار فدراسيون تيراندازي با كمان يكسال محروم شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين جلسه كه با حضور رييس فدراسيون اعضا كميته انضباطي و نمايندگان سازمان تربيت بدني برگزار شد در خصوص تخلفات ورزشكاران سيد صابر حسيني و مجيد ميررحيمي مبني برعدم توجه ايشان به قوانين و مقررات و اقدام به تاسيس كلاسهاي آموزشي تير و كمان بدون مجوز قانوني نام برد، رسيدگي شد و بعد از گذشت قريب به يك هفته راي نهايي صادر گرديد كه متن آن به شرح ذيل مي باشد:

آقايان سيد محمد صابر حسيني و مجيد ميررحيمي به مدت يكسال از تاريخ صدور راي از شركت درهرگونه مسابقات و حضور در ميادين ورزشي محروم بوده كه شش ماه آن قطعي و شش ماه ديگر در صورت صلاحديد رييس كميته انضباطي و اظهارندامت و پشيماني از سوي ورزشكاران فوق الذكر به صورت تعليقي مي باشد، كه اين راي مورد تاييد كميته انضباطي است.