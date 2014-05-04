قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در دو بازی اخیر که از تیم ملی فوتسال کشورمان در بازی های سیزدهمین دوره قهرمانی جام ملت های آسیا دیده ایم به نظرم تیم ملی در بازی دوم نسبت به مسابقه اول عملکرد بهتری داشت.

وی ادامه داد: وقتی بازی اول در مقابل اندونزی را در یک نیمه با چهار گل بردیم و در یک نیمه نیز با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادیم خیلی ها تصور می کردند که این تیم برای کسب عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا و تکرار موفقیت های گذشته با مشکل مواجه شود.

مربی سابق تیم ملی فوتسال تصریح کرد: این نگاه برخی اهالی فوتسال و کارشناسان این رشته به عملکرد تیم ملی بعد از بازی اول در مقابل اندونزی طبیعی بود چون تیم ملی اولین بازی خود را انجام می داد و به دلایل مختلف مقابل اندونزی خوب نبود.

وی یاد آور شد: اولین دلیل این است که تیم ملی یک روز پیش از بازی اول خود در مقابل اندونزی به ویتنام رسیده بود و با شرایط آب و هوایی و جو سالن مسابقات آشنایی نداشت، ضمن اینکه هماهنگ شدن با شرایط و کیفیت کف پوش سالن برگزاری بازی نیز مهم است.

باقری عنوان کرد: با این حال باید منتظر بازی دوم تیم ملی فوتسال مقابل تیم ملی چین می ماندیم تا در خصوص عملکرد تیم ملی بهتر تصمیم گیری کرده و نظر بدهیم، خوشبختانه تیم ملی در بازی برابر تیم ملی چین بسیار خوب و هماهنگ بازی کرد و نتیجه بسیار خوبی گرفت.

وی تاکید کرد: تیم ملی چین اگر چه سطح فوتسالش با فوتسال ایران قابل مقایسه نیست اما آنها سرمایه گذاری بسیار خوبی همچون ژاپن و تایلند بر روی رشته فوتسال انجام داده اند و نسبت به دوره های گذشته پیشرفت کرده اند، حتی آنها در مقابل استرالیا به سختی با اختلاف یک گل شکست خورده بودند.

مربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم در ادامه به عملکرد بازیکنان قمی در ترکیب تیم ملی فوتسال اشاره کرد و بیان داشت: به نظر من علیرضا وفایی و علی اصغر حسن زاده در هر دو بازی به خصوص در دیدار با چین فوق العاده خوب و تاثیر گذار برای تیم ملی بازی کردند.

وی یاد آور شد: وقتی وفایی در ترکیب تیم ماهان تندیس بازی می کرد همه ما از او انتظار گلزنی داشتیم اما امروز می بینیم که این بازیکن به درک واقعی از فوتسال رسیده و در چارچوب وظایفی که کادر فنی از وی انتظار دارند ایفای نقش می کند و حسن زاده نیز همچون گذشته بی نقص و فوق العاده خوب بازی می‌کند.

