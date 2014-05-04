توسعه مراکز نیکوکاری در کهگیلویه و بویراحمد موجب کاهش محرومیتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی ظهر یکشنبه در گردهمایی مدیران و روسای ستادی و شهرستانی کمیته امداد افزود: گسترش این مراکز موجب تقویت و توسعه مشارکت های مردمی خواهد شد.

وی بر تلاش برای تحقق شعار سال درخصوص اقتصاد و فرهنگ تاکید کرد و بیان داشت: اقتصاد و فرهنگ زیر بنای همه امور است و لازم است با عزم ملی و مدیریت جهادی برای توسعه این دو در کمیته امداد تلاش کرد.

متقی همچنین بر استانداردسازی فعالیت های این نهاد تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی برای رفع مشکلات مددجویان یکی از مهمترین وظایف مدیران این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: باید با هم افزایی، وحدت و انسجام، مشکلات موجود را بررسی و راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات و موانع ارائه داد.

وی گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد فرهنگ کار و تلاش، نهادینه کردن فرهنگ زکات در جامعه، تقویت و توسعه مشارکت های مردمی و توسعه مراکز نیکوکاری را از جمله راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فقر و محرومیت خانواده ها برشمرد و بر آنها تأکید کرد.

متقی به بهره مندی از ظرفیت های ماه رمضان اشاره کرد و گفت: از هم اکنون باید بسترها را برای ماه مبارک رمضان فراهم شود.

وی عنوان کرد: ماه رمضان فرصتی مغتنم برای رفع نیازهای مددجویان تحت پوشش این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد استان توانمندسازی مددجویان را در صدر برنامه های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: با آموزش مهارت ها و همچنین ارائه تسهیلات مناسب به مددجویان و تقویت و ایجاد انگیزه در آنان، می توانیم به توانمندی خانواده ها کمک و به تدریج آنها را از چرخه حمایتی خارج کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: خط و مشی و رسالت کمیته امداد تحقق بخشیدن به اهداف نظام و انقلاب است.

علی حسن نوروزی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) از یادگاران ارزشمند امام راحل است که پیشرفت های زیادی در عرصه های گوناگون داشته است.

وی اظهار داشت: پوشش حمایتی از زنان و کودکان و سالمندان و کمک کمیته امداد درخصوص بازگشت به روستاها می تواند بسیار موثر باشد.

نوروزی تاکید کرد: کمک و حمایت از مددجویان باید در راستای توانمندسازی آنها و با ترویج فرهنگ کار و تولید و درآمدزایی همراه باشد.

وی با اشاره به رویکرد اشتغال زایی و توانمند سازی در کمیته امداد، اظهار داشت: مشاغلی که در کمیته امداد ایجاد می شود پایداری بیشتری دارد و تداوم این فعالیت ها توسط این نهاد مقدس موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات نیازمندان می شود.