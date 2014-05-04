به گزارش خبرنگار مهر، یدالله مشتاقی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از شرکت تعاونی کشاورزی و گلخانه‌ای شقایق دشت تلخو اظهار داشت:در این بازدید ضمن خسته نباشید به کارگران توانسته‌ایم از نزدیک مسائل و مشکلات این قشر زحمت کش را جویا شودیم و توصیه‌هایی لازم جهت افزایش و بهره‌وری و راندمان تولید به کارگران ارائه بدهیم.

وی افزود: این شرکت یکی از تعاونی برتر است که زمینه اشتغال 110 نفر بصورت مستقیم و در زمان تولید محصولات برای 350 نفر اشتغال فراهم می‌کند.

مشتاقی با اشاره به اینکه این تعاونی 6 سال سابقه در تولید نشاء وگلخانه دارد تصریح کرد:در این شرکت تعاونی نشاء گلخانه‌ای از جمله خربزه، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان وانواع صیفی جات در سطح 3 هکتار و نیم تولید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: محصولات تولید شده به استانهای هرمزگان، خوزستان، فارس، تهران، مشهد و یزد ارسال می‌شود.

مشتاقی یادآور شد: با ایجاد و ترویج تعاونی‌های جدید می توان با جمع کردن سرمایه های کوچک زمینه توسعه استان و کشور را فراهم کرد.