  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۰۹

اي تي ، شهر اشباح ، دزد دوچرخه و خانه دوست كجاست

اسپيلبرگ، كيارستمي، دسيكا و فليمينگ در جشنواره فيلم كودك و نوجوان

بخش "بهتره همه بچه ها ببينند" دربيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان، به نمايش فيلم هايي از كارگردان هاي مطرح سينماي ايران و جهان اختصاص دارد .


استيون اسپيلبرگ - خالق اي تي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، دراين بخش جنبي بيستمين جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان كه در اصفهان برگزار مي شود،  فيلم از فيلمسازان مطرح جهان به نمايش درمي آيد .

براساس اين گزارش ، فيلم هاي "اي تي " اثراستيون اسپيلبرگ " شهراشباح " اثرهي يائوميازاكي " اسباب بازي" اثرجان لاستر، "خانه دوست كجاست " اثرعباس كيارستمي ، "جادوگرشهرزمرد" اثرويكتورفليمينگ و"دزد دوچرخه " اثرويتوريا دسيكا دراين بخش به نمايش درمي آيد.

"اي تي" ساخته اسپيلبرگ ازفيلم هاي مطرح اين فيلم سازبه شمارمي رود كه داستان موجودي فرازميني را به تصويرمي كشد. اين فيلم درزمان ساخت خود تمامي ركوردهاي فروش را شكست .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان در ادامه حاكي است: شهراشباح، انيميشن مطرح سينماي ژاپن جايزه اسكاربهترين انيميشن را درپرونده دارد وخانه دوست كجاست ساخته عباس كيارستمي نيزجوايزبين المللي را به خود اختصاص داده است .

فيلم دزد دوچرخه نيزازآثارپيشگام جريان نئورئاليسم سينماي ايتاليا است كه نام دسيكا را درتاريخ سينماي اين كشوربه ثبت رساند .

گفتني است بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان از7تا12 مهرماه درشهراصفهان برگزارمي شود .

کد مطلب 228464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها