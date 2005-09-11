اسپيلبرگ، كيارستمي، دسيكا و فليمينگ در جشنواره فيلم كودك و نوجوان



استيون اسپيلبرگ - خالق اي تي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر"، دراين بخش جنبي بيستمين جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان كه در اصفهان برگزار مي شود، فيلم از فيلمسازان مطرح جهان به نمايش درمي آيد .

براساس اين گزارش ، فيلم هاي "اي تي " اثراستيون اسپيلبرگ " شهراشباح " اثرهي يائوميازاكي " اسباب بازي" اثرجان لاستر، "خانه دوست كجاست " اثرعباس كيارستمي ، "جادوگرشهرزمرد" اثرويكتورفليمينگ و"دزد دوچرخه " اثرويتوريا دسيكا دراين بخش به نمايش درمي آيد.

"اي تي" ساخته اسپيلبرگ ازفيلم هاي مطرح اين فيلم سازبه شمارمي رود كه داستان موجودي فرازميني را به تصويرمي كشد. اين فيلم درزمان ساخت خود تمامي ركوردهاي فروش را شكست .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان در ادامه حاكي است: شهراشباح، انيميشن مطرح سينماي ژاپن جايزه اسكاربهترين انيميشن را درپرونده دارد وخانه دوست كجاست ساخته عباس كيارستمي نيزجوايزبين المللي را به خود اختصاص داده است .

فيلم دزد دوچرخه نيزازآثارپيشگام جريان نئورئاليسم سينماي ايتاليا است كه نام دسيكا را درتاريخ سينماي اين كشوربه ثبت رساند .

گفتني است بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان از7تا12 مهرماه درشهراصفهان برگزارمي شود .