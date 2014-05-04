سنت حسنه اعتکاف میزان خلوص و خودسازی را در جامعه افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اعتکاف به‌ عنوان سنت حسنه نقش بسیار مهم و به سزایی در ترویج فرهنگ اسلامی، دینی، احیای مساجد و ارتقای فرهنگ جامعه دارد.

وی اظهارداشت: این سنت حسنه باعث رونق، تقویت ارتباطات، همزیستی مسالمت آمیز، ارتقای دوستی ها، صمیمیت های مومنان و بندگان خدا می‌ شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: مساجد میزبان معتکفان در رشت شامل مسجد هاشمی در علی آباد، مسجد الهادی در بلوار شهید بهشتی، مسجد علی ابن ابی طالب (ع) در بلوار امام خمینی (ره) برای خواهران و مسجد امام حسن مجتبی (ع) بلوار دیلمان و مسجد بزرگ خواهر امام رضا (ع) برای برادران است.

وی افزود: اگر استقبال معتکفان در مناطق مختلف گسترده باشد به یقین مساجد دیگری برای این امر مهم برنامه ریزی و اعلام خواهد شد.

یاری اظهارداشت: یک ساعت مانده به ظهر و یک ساعت مانده به غروب در مساجد مزبور از شهروندان برای شرکت در مراسم اعتکاف ثبت نام صورت می گیرد.

وی اذعان داشت: در طول مراسم معنوی اعتکاف برنامه های فرهنگی متنوعی اعم از تشکیل حلقه معرفت با موضوع اهمیت اعتکاف، احکام و مسائل شرعی، حجاب و عفاف، محفل انس با قرآن و غیره طرح ریزی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در خصوص هزینه اعتکاف نیز یادآورشد: بخش اندکی از این هزینه توسط معتکف و بقیه را خیران و افراد نیکوکار تامین می کنند.