ارتقای امنیت اجتماعی با اجرای طرح امنیت محله محور در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبایی گفت: در سال جدید طرح‌های امنیت محله محور فرماندهی انتظامی استان، از سوی اکیپ‌های عملیاتی این فرماندهی با ایجاد قرارگاه‌های عملیاتی خیبر و ذوالفقار، با رویکرد جدید و با برنامه ریزی مدون و دقیق تری نسبت به گذشته در جهت برقراری نظم و امنیت در سطح شهر قم به اجرا در خواهد آمد.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: ماموران در این طرح‌ها ابتدا شناسایی سارقان، قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش، زورگیران، مزاحمان نوامیس، مجرمان و افرادی را که در سطح جامعه اقدام به سلب آسایش و امنیت جامعه و اخلال در نظم عمومی می‌کنند را در دستور کار قرار داده، سپس عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت و دستگیری آنان اجرا می‌کنند.

سردار مجتبایی برخورد سخت‌تر و شدید‌تر پلیس قم با افراد شرور، زورگیر و مزاحمان خیابانی را یکی از مطالبات بحق مردم و اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی استان در سال جاری برشمرد و گفت: به تمام کسانی که با اقدامات شرارت آمیز خود نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند باید بدانند که مثل همیشه با برخورد سخت‌تر و شدید‌تر پلیس و دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.

86 میلیون ریال خلافی پژو

پلیس راه استان قم یک دستگاه سواری پژو را به دلیل داشتن بیش از 86 میلیون ریال خلافی متوقف کرد.

رئیس پلیس راه استان قم، با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس راه آزاد راه قم -تهران یک دستگاه خودرو پژو را به دلیل سرعت غیر مجاز و بی‌توجهی به دستور ایست پلیس، متوقف کردند.

سرهنگ اردشیر جمشیدی راد افزود: در بررسی رایانه‌ای خودرو، مشخص شد 86 میلیون و800 هزار ریال جریمه پرداخت نشده دارد، بنابراین خودرو به منظور سیر مراحل قانونی و تسویه حساب خلافی به پارکینگ منتقل شد.

تحویل 357 راس دام قاچاق به اداره دامپزشکی قم

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: با توقیف چهار دستگاه کامیونت 357 راس دام قاچاق کشف شد.

سرهنگ مهدی قدمی با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان در اجرای طرح ایست و بازرسی مشترک با پاسگاه انتظامی 10 با کنترل تردد خودروهای عبوری از محور جاده اراک به چهار دستگاه کامیونت مظنون و در بازرسی از آن‌ها 357 راس گوسفند کشف کردند.

وی افزود: کامیونت‌های توقیف شده از مرزهای غربی کشور به مقصد قم بارگیری و هیچ گونه اسناد، مدارک و مجوز دامپزشکی به همراه نداشته‌اند.

سرهنگ قدمی گفت: با توجه به عدم ارائه مدارک و مجوز دامپزشکی، دام‌های مکشوفه تحویل اداره دامپزشکی استان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان ارزش ریالی دام‌های مکشوفه را یک میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد.