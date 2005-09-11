اوپك توليد خود را 2 ميليون بشكه افزايش مي دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج تايمز، شهاب الدين عدنان قائم مقام دبيركل اوپك با بيان اين مطلب افزود، اوپك اين تصميم را در نشست آتي خود در 19 سپتامبر به طور رسمي اعلام خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش، عدنان كه با نشريه آلماني اشپيگل سخن مي گفت، با بيان اين مطلب اعلام كرد كشورهاي عضو اوپك مجموعا دو ميليون بشكه ظرفيت مازاد توليد دارند، و قصد دارند به منظور جلوگيري از افزايش بيش از اندازه بهاي جهاني نفت خام اين ظرفيتهاي خود را به كار بياندازند.

اين گزارش مي افزايد، حدود 1.5 ميليون بشكه از كل دو ميليون بشكه ظرفيت مازاد توليد اوپك به كشور عربستان سعودي تعلق دارد.

قائم مقام دبيركل اوپك همچنين سودجويي تاجران و شركتهاي نفتي آمريكا را مسبب افزايش بيش از انداره بهاي نفت خام در روزهاي پس از توفان كاترينا خواند و اعلام كرد، اعضاي اوپك هيچگاه دوست ندارند شاهد فشارهاي كمرشكن بهاي نفت خام بر مصرف كنندگان باشند.

وي همچنين تاجران و دلالان نفتي را عامل 10 تا 15 درصد افزايش بهاي نفت خام در ماه هاي اخير دانست.