تشرف دانشجوی ژاپني به دين مبين اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب لیلة الرغائب و شب تولد امام محمد باقر، کین ایچی تانی kenichi Tani دانشجوی مقطع دکتری رشته مردم شناسی با "گرایش فرهنگ مردم ایران"، در محل رایزنی فرهنگی ایران در توكيو طی مراسمی رسما تشرف خود به اسلام و مذهب شیعه را با اجرای شهادتین اعلام داشت و نام هادی را به مناسبت ایام شهادت این امام همام برای خود انتخاب کرد.

هادی تانی در سخناني علت اسلام آوردن خود گفت: زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم به فرهنگ مردم خاورمیانه علاقمند شدم. در دانشگاه هیتوتسو باشی رشته مردم شناسی با گرایش فرهنگ مردم ایران تحصیل می کنم. سفرهائی به کشورهائی مثل سوریه، لبنان، مصر و ایران داشتم. از دوران دبیرستان در مورد اسلام مطالب زیادی شنیده بودم. اخیرا حدود 2 سال برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران در ایران زندگی می کنم. در باره اسلام مطالعه و تحقیق کردم و متوجه شدم که اسلام دین خوبی است و تصمیم گرفتم مسلمان شوم. از اینکه امروز در این مراسم به دین اسلام وارد می شوم خیلی خوشحالم. امیدوارم در راه اسلام حرکت کنم و مسلمان خوبی باشم.