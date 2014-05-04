به گزارش خبرگزاری مهر، نخستين جلسه شوراي سياستگذاري يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر تهران با حضور مجيد ملانوروزي مدير كل هنرهاي تجسمي، قباد شيوا، ابراهيم حقيقي، امرالله فرهادي، مصطفي اسداللهي، صداقت جباري و علي رشيدي مدير عامل انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، ساعد مشكي بازرس انجمن و فرزاد اديبي عضو هيات مديره انجمن برگزار شد.
در ان جلسه مقرر شد يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر تهران با تمركز بر پوستر و به صورت بين المللي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران دي ماه سال جاري برگزار شود.
مجيد ملانوروزي در اين جلسه گفت: در جلساتي با انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران قرار شد دوسالانه بين المللي پوستر تهران امسال برگزار شود و بر اين اساس شوراي سياستگذاري دوسالانه براي برنامه ريزي اين رويداد تشكيل شده است.
ملانوروزي در ادامه گفت: مهمترين هدف در دوسالانه پوستر اين است كه نمايشگاه دوسالانه تحولات طراحي پوستر و ظرفيت هاي اين بخش را بيان كند.
مدير كل دفتر هنرهاي تجسمي گفت: در صورت امكان هماهنگ مي كنيم تا فعاليت هاي بخش خصوصي و مراكز ديگر نيز با دوسالانه پوستر هماهنگ شود و همزمان با دوسالانه شهر درگير موضوع پوستر شود.
در اين جلسه مقرر شد با توجه به برگزاري نمايشگاه سرو نقره اي از سوي انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران به صورت ملي دوسالانه بين المللي پوستر با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي و انجمن برگزار شود.
با همکاری ارشاد و انجمن گرافیک
يازدهمين دوسالانه پوستر تهران دیماه برگزار ميشود
يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر تهران از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستين جلسه شوراي سياستگذاري يازدهمين دوسالانه بين المللي پوستر تهران با حضور مجيد ملانوروزي مدير كل هنرهاي تجسمي، قباد شيوا، ابراهيم حقيقي، امرالله فرهادي، مصطفي اسداللهي، صداقت جباري و علي رشيدي مدير عامل انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، ساعد مشكي بازرس انجمن و فرزاد اديبي عضو هيات مديره انجمن برگزار شد.
نظر شما