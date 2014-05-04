به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثوری روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: فعالیت ستاد دیه استان از ابتدای سال گذشته تاکنون در مجموع منجر به آزاد سازی تعداد 111 زندانی شده است که از این تعداد 96 نفر در سال گذشته و تعداد 15 نفر نیز در سال جاری با پرداخت دیه آنها توسط این ستاد آزاد و به آغوش خانواده یشان بازگشتند.

وی با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و برپایی جشن های گلریزان منابع بیشتری توسط خیران در اختیار ستاد دیه قرار خواهد گرفت افزود: ستاد دیه استان در نظر دارد تا آمار زندانیان ازاد سازی شده را به 150 نفر تا ماه مبارک رمضان افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 50 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان به سر می برند افزود: متاسفانه به رغم تلاش‌های انجام شده به منظور کاهش آمار زندانیان جرایم غیر عمد اما آمار جرایم غیر عمد به دلیل سهل انگاری بسیاری از رانندگان در تمدید بیمه خودرو به ویژه در ماه های حرام افزایش می‌یابد.

ثوری ابراز داشت : ستاد دیه استان در نظر دارد تا همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و برپایی جشن گلریزان زمینه آزاد سازی تعداد 50 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان را فراهم سازد که برای این منظور نیاز به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ستاد دیه سیستان و بلوچستان تلاش دارد تا با فراهم سازی بستر آزادی این افراد هیچ زندانی جرایم غیر عمدی در زندان های استان باقی نماند.

وی همچنین با اشاره به افزایش 30 درصدی بیمه نامه ها و نرخ دیه در خواست کرد تا تمامی دارندگان خودرو نسبت به افزایش سقف تعهدات بیمه خودرو اقدام کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی دچار آسیب و یا گرفتار زندان نشوند.

وی ادامه داد: امسال باید با تقویت زیر ساخت های فرهنگی و توجه به آگاه سازی و اطلاع رسانی از ورود افراد به زندان ها جلوگیری کرد و در همین راستا این موضوع در اولویت کار ستاد دیه قرار دارد.