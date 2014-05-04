گنجاندن ساعت فرهنگی در برنامه آموزشی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، طه هاشمی با اشاره به تصویب گنجاندن ساعت فرهنگی در شورای راهبردی فرهنگی، اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: بسیاری از اساتید و دانشجویان به دلیل شرکت در کلاس های آموزشی فرصت کافی برای شرکت در برنامه های فرهنگی را ندارند، به همین دلیل پس از ابلاغ بخشنامه ساعت فرهنگی، واحدها به اختیار خودشان می توانند ساعتی را در طول هفته به این منظور در نظر گیرند.

وی همچنین از تدوین آیین نامه داخلی شورای راهبردی خبر داد و اظهار داشت: با تصویب این آیین نامه، عمدتا وظایف شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی استان ها نظارت بر حسن اجرای سیاست های شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

طه هاشمی درباره ترکیب این شورا، گفت: معاون هماهنگی استان ( به عنوان رییس شورا )، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استان(دبیر شورا)، نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان، یک نماینده از مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد اسلامی، معاون دانشجویی استان، پنج نفر از صاحبنظران و اندیشمندان هنری استان (که پس از تایید معاونت فرهنگی با حکم نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه عضو شورا می شوند)، سه تا پنج نفر از معاونان فرهنگی به انتخاب معاونان و روسای دفتر فرهنگی واحدهای دانشگاهی(با توجه به تعداد واحدها)، نماینده ریاست دانشگاه در تشکل های دانشجویی استان، رییس بزرگترین واحد دانشگاهی استان، مدیر روابط عمومی استان و یک نماینده از شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی از اعضای حقیقی این شورا به شمار می روند.

وی در ادامه به برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی در سال 93 اشاره کرد و افزود: برنامه های فرهنگی سال 93 در هشت محور و با 260 سرفصل در شورای راهبردی فرهنگی به تصویب رسیده است و به تمامی واحدهای دانشگاهی ابلاغ شده تا در قالب این سرفصل ها برنامه های خود را اجرا کنند.