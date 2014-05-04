به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلطان آقایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری جشنواره موسیقی اصفهان اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در بزرگترین و مهمترین شهرهای دنیا اتفاق می‎افتد این است که هفته‎ای را به نام شهر خود قرار می‎دهند و به اشاعه موارد فرهنگی که در شهر خود وجود دارد می‎پردازند.

وی افزود: اصفهان هم یک شهر فرهنگی است و هفته‎ای با نام نکوداشت اصفهان برای آن نام‎گذاری شده و امسال پررنگ‎تر رقم خورد.

مدیر فرهنگی هنری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان گفت:جشنواره موسیقی اصفهان فرصتی است که توانمندی‎های اصفهان در عرصه موسیقی را نشان دهیم.

وی اظهار کرد: برنامه‎های به مناسبت این هفته در میدان اصفهان رقم خورد که یک هفته شاد برای عامه مردم اصفهان بود، اما مهمترین بخش این هفته برگزاری جشنواره‎ها است که میراث اصفهان محسوب می‎شود و عرصه‎ای برای حرکت هنرمندان توانمند و تولید و پویایی است.

سلطان آقایی ادامه داد: جشنواره فیلم مستند نیز جشنواره خوبی بود که برگزار شد و 120 فیلم در مسابقه آن شرکت داده شد که اتفاق و آمار قابل توجهی بود.

وی گفت: جشنواره موسیقی نیز هنر اصیل اصفهان است که مکتب خاصی دارد و مورد علاقه مردم است.

مدیر فرهنگی هنری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان تصریح کرد: گروه‎های فاخر اصفهان که به طور مستمر فعالیت می‎کنند ، در این جشنواره شرکت دارند.

وی ادامه داد: هدف این جشنواره این است که عامه مردم بیایند با توانمندهای هنرمندان عرصه موسیق آشنا شوند و بستری برای خودنمایی عرصه موسیقی است که در قالب 10 روزه ایجاد شود.

مدیر فرهنگی و هنری شهرداری اصفهان گفت: پرداختن به عرصه هنر و فرهنگ توسط شهرداری ادعا نیست، بلکه بسیاری از اتفاقات هنری در اصفهان از طریق شهرداری برگزار می‎شود به همین جهت امید است که تفکر خدماتی بودن شهرداری به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی مبدل شود.

وی تأکید کرد: هزینه کردن در بخش‎های فرهنگی و اجتماعی قطعا نوعی سرمایه‎گذاری است.

