به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلطان آقایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری جشنواره موسیقی اصفهان اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در بزرگترین و مهمترین شهرهای دنیا اتفاق میافتد این است که هفتهای را به نام شهر خود قرار میدهند و به اشاعه موارد فرهنگی که در شهر خود وجود دارد میپردازند.
وی افزود: اصفهان هم یک شهر فرهنگی است و هفتهای با نام نکوداشت اصفهان برای آن نامگذاری شده و امسال پررنگتر رقم خورد.
مدیر فرهنگی هنری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان گفت:جشنواره موسیقی اصفهان فرصتی است که توانمندیهای اصفهان در عرصه موسیقی را نشان دهیم.
وی اظهار کرد: برنامههای به مناسبت این هفته در میدان اصفهان رقم خورد که یک هفته شاد برای عامه مردم اصفهان بود، اما مهمترین بخش این هفته برگزاری جشنوارهها است که میراث اصفهان محسوب میشود و عرصهای برای حرکت هنرمندان توانمند و تولید و پویایی است.
سلطان آقایی ادامه داد: جشنواره فیلم مستند نیز جشنواره خوبی بود که برگزار شد و 120 فیلم در مسابقه آن شرکت داده شد که اتفاق و آمار قابل توجهی بود.
وی گفت: جشنواره موسیقی نیز هنر اصیل اصفهان است که مکتب خاصی دارد و مورد علاقه مردم است.
مدیر فرهنگی هنری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان تصریح کرد: گروههای فاخر اصفهان که به طور مستمر فعالیت میکنند ، در این جشنواره شرکت دارند.
وی ادامه داد: هدف این جشنواره این است که عامه مردم بیایند با توانمندهای هنرمندان عرصه موسیق آشنا شوند و بستری برای خودنمایی عرصه موسیقی است که در قالب 10 روزه ایجاد شود.
مدیر فرهنگی و هنری شهرداری اصفهان گفت: پرداختن به عرصه هنر و فرهنگ توسط شهرداری ادعا نیست، بلکه بسیاری از اتفاقات هنری در اصفهان از طریق شهرداری برگزار میشود به همین جهت امید است که تفکر خدماتی بودن شهرداری به یک نهاد فرهنگی و اجتماعی مبدل شود.
وی تأکید کرد: هزینه کردن در بخشهای فرهنگی و اجتماعی قطعا نوعی سرمایهگذاری است.
نظر شما