كارگاه آموزشي آشنايي بابيماري هاي غيرواگير ويژه مددجويان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ابراهیمی، هدف از برگزاري اين كارگاه را آشنايي بيشتر مددجويان با انواع بيماري ها اعلام کرد و اظهارداشت: برنامه ريزي در جهت آگاهي بخشي واطلاع رساني مناسب در زمينه هاي مختلف از جمله بهداشت ودرمان موجب كاهش شيوع وابتلاء بسياري ازبيماري ها در محيط هاي جمعي شده و سطح سلامت مددجويان افزايش مي يابد.

وی افزود: بمنظور ارتقاء بهداشت فردي وعمومي مددجويان،طرح هاي مختلفي تدوين شده و در حال اجرا است.

این مسئول بیان کرد: پایگاه مشاوره بیماری ها در زمینه های کنترل و پیشگیری و ايجاد واحد مراقبت سلامت از جمله برنامه هاي حوزه بهداشت و درمان در سال جاري است كه با همت متخصصان حوزه بهداشت و درمان اداره كل زندانهاي استان فعال شده است.

توسعه برنامه ها و طرحهاي شغلي در زندانها

مديربنياد تعاون زندانيان، اشتغال و حرفه آموزي زندانيان را عامل مهم كاهش جمعيت كيفري دانست و بر توسعه و گسترش آن در زندانها تأكيد كرد.

مجيد زكي زاده در بازديد از طرحهاي شغلي زندان مركزي از گسترش زمينه هاي شغلي و حرفه آموزي زندانيان خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از 85 درصد زندانيان در طرحهاي شغلي توليدي، صنعتي وخدماتي زندان ها اشتغال بكار دارند.

وي بيكاري را زمينه ساز ارتكاب جرم وبزه دانست و ضمن تأكيد بر توجه جدي به مسأله اشتغال زندانيان اظهارداشت: شركت كنندگان در طرحهاي شغلي وحرفه آموزي پس از آزادي در اجتماع داراي شغل وحرفه خواهند بود كه به تبع آن جامعه از هزينه هاي سنگين و غيرقابل جبران تكرار جرم مصون خواهد شد.

مديربنياد تعاون زندانيان استان قزوين اعلام كرد: بمنظور توسعه طرحهاي اشتغالزايي زميني بالغ بر يكصد هكتار توسط اين مركز زيركشت محصولات كشاورزي از جمله جو،ذرت علوفه اي و يونجه رفته است.

زكي زاده اضافه كرد: استان قزوين به لحاظ موقعيت خاص خود مستعد توسعه طرحهاي كشاورزي و توليدي است و در اين بين حداكثر بهره برداري براي گسترش برنامه هاي شغلي مددجويان بعمل آمده است.

وي همچنين از روند رو به رشد طرحهاي مشاركتي بابخش هاي خصوصي اشاره كرد و بيان داشت: مشاركت بخص خصوصي كمک شاياني به گسترش اشتغال زندانيان کرده است، صنايع بسته بندي چسب وراه اندازي فاز دوم توليد قند وبسته بندي آن از جمله اين طرحها در زندانهاي استان محسوب می شود.

اين مسؤل خاطرنشان كرد:استقبال مددجويان براي فراگيري دوره هاي شغلي نشان از تغيير رفتارآنها و علاقمندي براي تغييرمسيرزندگي شان دارد. از اينرو از در سال جديد تمامي واجدين شرايط در دوره هاي آموزشي فني وحرفه اي ثبت نام مي کنند.

