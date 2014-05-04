به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر یکشنبه در سي امين يادواره بزرگداشت مقام معلم و استاد شهيد مرتضي مطهری ضمن تاكيد بر لزوم تغيير نگاه هزينه اي به نگاه سرمايه گذاري در آموزش و پرورش گفت: اگر نگاهها به دستگاه تعليم و تربيت از نگاه هزينه اي به نگاه سرمايه گذاري تبديل نشود متاسفانه نمي‌توانيم انتظار چنداني از نقش آفريني اين دستگاه مهم در كشور داشته باشيم.

وی آموزش و پرورش را محور توسعه و كانون تربيت نيروي انساني مولد دانست و اعلام کرد: آموزش و پرورش محور توسعه و كانون رشد و تربيت نيروي انساني مولد در هر كشوري بوده و باید مسئولان به اين بخش نگاه ويژه اي داشته باشند.

معاون وزير آموزش و پرورش با بیان اینکه تاثيرگذاري و تربيت نسل آينده، بزرگترين دستمايه معلمان و فرهنگيان است، ادامه داد: رمز تربيت اسلامي، نفوذ در دلها و قلوب بوده و معلمي شغلي است كه در آن بايد براي موثر بودن تعليم و تربيت، همانند امام خميني(ره) رفتار و كلاممان مبتني بر فطرت و نافذ در دلها و قلوب متعلمين و دانش آموزان باشد.

وی با بیان اینکه معلم جهان‌بيني را به دانش آموزان آموخته و اين مقوله اي است كه در آينده مسير و سرنوشت زندگي فرد را رقم مي‌زند، گفت: آذربايجان غربي ظرفيت هاي بسيار بالايي در حوزه آموزش و پرورش داشته که مي تواند با نگاه جامع و بهره گيري از افراد توانمند و خلاق استان، به استان سرآمد كشور در بخش آموزش و پرورش تبديل شود.

كفاش، نگاه مشاركتي به آموزش و پرورش را نيز مورد تاكيد قرار داد و یادآور شد: ‌تحول و حركت فرهنگي در دستگاه آموزش و پرورش تنها با بودجه هاي دولتي محقق نمي شود بلكه اين امر نيازمند تعامل و مشاركت مردم و بخش خصوصي است و ما بايد زمينه هاي اين مشاركت را در جامعه فراهم كنيم.

آرام احمدي معلم اشنويه اي بعنوان معلم نمونه كشوري و 23 تن از معلمان شهرستان هاي مختلف استان و نواحي 1 و 2 شهرستان اروميه در اين مراسم با اهداي لوح و هدايايي مورد تجليل قرار گرفتند.