ما ازايوانف حمايت كامل خود را به عمل مي آوريم

علي كفاشيان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: ايوانف مربي بسيارخوبي است وپيش ازاين امتحان خودش را پس داده بنابراين دليلي وجود ندارد كه كميته ملي المپيك وفدراسيون وزنه برداري در انتخاب خود ترديد به دل راه دهند. اين مربي برنامه ريزي خوبي دارد ومن مطمئنم كه مي تواند در آينده‏ وضعيت وزنه برداري كشورمان را بهبود بخشد.

دبيركل كميته ملي المپيك درادامه تصريح كرد: انتخاب نفرات حاضردراردوي تيم ملي وزنه برداري با مربي تيم است. ايوانف نيزبهترينها را انتخاب مي كند تا دررقابتهاي بين المللي به نتايج قابل قبولي دست پيدا كنيم. ضمن اينكه ناظركميته ملي المپيك طي گزارشهايي كه دراختيارما گذاشته ازروند كار اين مربي ابرازرضايت كرده وبه عقيده من اصلا مشكل خاصي درفدراسيون وجود ندارد وفقط بعضي از اظهارنظرهاي نا آگاهانه است كه شرايط را بحراني تر ازآنچه هست نشان نمي دهد.