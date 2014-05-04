به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح باغ گلهای کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت گل و فضای سبز در طراوت روحی آدمی، اظهار داشت: در احادیث و دین مبین اسلام به طبیعت و سرسبزی اهمیت بسیاری داده شده است و این مهم وظیفه مسئولان نظام را در این باره دوچندان کرده است.

پیمان قربانی به مشخصات باغ گلهای کرمانشاه اشاره داشت و گفت: برای احداث باغ گلهای کرمانشاه بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد این باغ گل، از هنر اسلامی ایرانی الهام گرفته شده است، افزود: برای ایجاد آب نماها، کوشک ها، گل های زیبا و... از آخرین متد رو دنیا بهره برده ایم که این از ویژگی های منحصر به فرد این باغ گل در کرمانشاه است.

شهردار کرمانشاه اظهار داشت: یکی از اهداف احداث اینچنین باغی ارتقا و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و فضای سبز در بیان شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان است.

قربانی تاکید کرد: برای احداث این باغ بیش از 5 هکتاز زمین در نظر گرفته است که برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و بازدیدکنندگان از باغ، پارکینیگی نیز در ضلع شمالی این باغ تدارک دیده شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه شبکه تاسیسات آبیاری باغ گلهای کرمانشاه شامل سیستم فشار قوی و آبیاری بارانی است، گفت: از دیگر برنامه های ما برای زیباسازی شهر کرمانشاه احداث آبشار زاگرس در بالادست این مجموعه و نیز در باغ پرندگان است که شهرداری کارهای زیربنایی آن را انجام داده است.