اقليتهاي ديني پس از گذشت چهار سال از پيامدهاي يازدهم سپتامبر رنج مي برند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پس از حوادث يازدهم سپتامبر يك خط تلفن ويژه براي گزارش سوء رفتار و تبعيض عليه مسلمانان در استراليا راه اندازي شد. اين خط ويژه بلافاصله پس از حملات يازدهم سپتامبر 248 مورد شكايت را از تبعيض نژادي كه با خشونت همراه بوده است ثبت كرد.

استادان و محققان دانشگاه تكنولوژي سيدني اين شكايات را در گزارشي با عنوان تأثير يازدهم سپتامبر بر اقليتهاي ديني در استراليا ارائه كرده اند.

دكتر تنجاه دريهر، يكي از نويسندگان اين گزارش گفت: در تمام سطوح دولت بايد در راستاي بهبود اين وضعيت و برقراري ارتباط با جوامعي كه قرباني اين حملات شده اند فعاليت كند.

براساس گزارش اخبار استراليا، وي افزود: تمام شواهد موجود و ديگر تحقيقات انجام شده در اين رابطه نشان مي دهند يازدهم سپتامبر، نژاد پرستي را افزايش داده و اين سير صعودي تا كنون نيز به قوت خود باقي است.

اين گزارش كه از سوي كميسيون روابط جامعه منتشر شده است مزايا و منافع تنوع در جامعه استراليا را ترويج مي كند.