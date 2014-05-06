«سهروردی» در انتظار حمایت/ داستان قاتل رستم نوشته شد

شکرخدا گودرزی نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر درباره فعالیت هایش در سال 93 به خبرنگار مهر گفت: سه نمایشنامه را برای اجرا در تالار وحدت به بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد رودکی پیشنهاد داده ام که امیدوارم بتوانم در نیمه دوم سال یکی از این سه نمایشنامه را که همگی از نوشته های خودم است به صحنه ببرم.

وی ادامه داد: نمایشنامه های «راه مهر، راز سپهر»، «فرزند یک خنیاگرم» و «سهروردی» آثاری هستند که برای اجرا در تالار وحدت ارائه کرده ام. «راز مهر، راز سپهر» داستان رستم و سهراب را روایت می کند، «فرزند یک خنیاگرم» درباره زندگی شغاد برادر ناتنی رستم است که با طرح توطئه‌ای او را به قتل می رساند. شغاد فرزند یک کنیز است و من در این نمایشنامه از زاویه اختلاف طبقاتی و بروز مسایل روانی به این داستان نگاه کرده ام. در آن مقطع زمانی سیستم طبقاتی کاست وجود داشته و طبقات پایین اجتماع در محرومیت به سر می بردند بنابراین دراماتورژی که روی این داستان انجام داده ام به سمت و سوی بررسی نظام های طبقاتی رفته است.

کارگردان «بهرام چوبینه» یادآور شد: اگر به اختیار خودم باشد ترجیح می دهم در این مقطع زمانی نمایش «سهروردی» را روی صحنه ببرم اما اجرای این اثر نمایشی مستلزم حمایت مسئولان و البته پیش‌تولید و پروداکشن سنگین و طولانی است بنابراین امیدوارم زودتر تکلیف اجرای این نمایش مشخص شود. سهروردی در شرایط زمانی و تاریخی زندگی می کرده که طرح اندیشه و مباحث فلسفی بسیار حساس بوده است. یکی از ویژگی های سهروردی که در کتاب «حکمت الاشراق» می بینیم تلفیق سه حکمت هرمسی، اسلامی و ایران باستان است.

وی متذکر شد: البته تاویل وی از قرآن و مباحث معرفتی که ارائه می دهد مورد توجه بزرگان آن دوران قرار نمی گیرد و در نهایت سهروردی با توطئه علمای حلب از بالای قلعه این شهر به پایین پرت شده و به قتل می رسد. فلسفه و حکمت سهروردی در آینده مورد توجه و بهره گیری علمایی چون ملاصدرا نیز قرار می گیرد. حتی مولانا و حافظ نیز تحت تاثیر اندیشه های وی بودند بنابراین او توانسته در طول سالها و قرن های متمادی تاثیر زیادی در تداوم اندیشه فلسفی ایرانی - اسلامی بر جا بگذارد. پرداختن به چنین شخصیتی مستلزم تحقیق بسیار زیادی است چون این حکیم فرزانه شخصیتی چند وجهی دارد.

بازیگر نمایش «ساقی» یادآور شد: معتقدم که پرداختن به زندگی و اندیشه های این عالم بزرگ از ضرورت های امروز در ایران محسوب می شود و جوانان ما باید با تفکرات سهروردی آشنایی بیشتری پیدا کنند. پرداختن به چنین شخصیتی باید در شان این نام بلند مرتبه باشد. ما نباید درباره این بزرگان کوتاهی کنیم. بخشی از جریان فرهنگی م باید در معرفی درست چهره های فرهنگی تلاش کند.

گودرزی در پایان درباره ایفای نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سریال «معمای شاه» گفت: تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی بعد از وقفه ای کوتاه مدت دوباره در کاخ گلستان آغاز شده است و حدود 20 روز دیگر نیز در شهرک غزالی ادامه می یابد. در این مجموعه من در نقش امام خمینی (ره) ایفای نقش می کنم. نزدیک به 15 سکانس از بازی ام در این سریال تصویربرداری شده اما هنوز قسمت‌های زیادی از بازی ام مانده است.