به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که ظهر امروز یکشنبه با هدف گرامیداشت مقام شامخ معلم در پردیس شهید مطهری زاهدان برگزار شد از تعداد 23 معلم نمونه استانی و یک معلم نمونه کشوری با اعطای هدایایی قدردانی شد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه جایگاه و مقام رفیع معلم و تاثیر گذاری وی در توسعه و تعالی کشور بر هیچ شخصی پوشیده نیست اظهار داشت: زیبایی نگاه معلم به دانش آموز در نزد او همیشه باقی می ماند و هیچگاه گرد و غباری بر آن نمی‌نشیند.

علی اوسط هاشمی بیان داشت: تربیت افرادی موثر و مفید حاصل نگاه بلند معلم است و امروز اگر نقش و جایگاهی در کشور و در زمینه های علمی حاصل شده است در نتیجه اندیشه معلمان و دانش آموختگان در مکتب آنها است.

وی همچنین با بیان اینکه معلم والاترین نقش را در جلب مشارکت آحاد جامعه در امر تعلیم و تربیت ایفا می کند در جمع معلمان و فرهیختگان اظهار داشت: معلمان نمونه کامل و بارزی از معنای عشق ورزیدن هستند.

استاندار در این مراسم تاکید کرد: کلام معلمان دارای نفوذ بسیاری است و لذا دولت به نگاه بلند فرهنگیان و دامنه نفوذ آنها به عنوان سرمایه ای عظیم و در راستای پیشرفت و توسعه استان و کشور نیازمند است.