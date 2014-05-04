به گزارش خبرنگار مهر از ورامین، حسن کریمی ظهر امروز در حاشیه سفر به جوادآباد ورامین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تعیین تکلیف نرخ جدید کرایه تاکسی و حمل و نقل عمومی در سال 93 اظهار داشت: نرخ کرایه تاکسی از 16 اردیبهشت ماه در پایتخت به میزان 25 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون امور عمرانی استانداری تهران افزود: افزایش 25 درصدی کرایه تاکسی‌ها به تأیید فرمانداری تهران رسیده و سایر شهرستان‌ها هم منتظر اعلام نظر فرمانداری‌ها هستند.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد از لیتری 700 تومان به 1000 تومان افزایش پیدا کرد و این مسأله سبب شد تا برخی رانندگان تاکسی با توجه به ممنوعیت بالا بردن نرخ کرایه، اشتیاقی به حمل و نقل مسافران نداشته باشند.