۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۰۳

کریمی خبر داد:

نرخ کرایه تاکسی تهران 25 درصد افزایش می‌یابد

معاون امور عمرانی استانداری تهران از افزایش 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی از 16 اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از ورامین، حسن کریمی ظهر امروز در حاشیه سفر به جوادآباد ورامین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تعیین تکلیف نرخ جدید کرایه تاکسی و حمل و نقل عمومی در سال 93 اظهار داشت: نرخ کرایه تاکسی از 16 اردیبهشت ماه در پایتخت به میزان 25 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون امور عمرانی استانداری تهران افزود: افزایش 25 درصدی کرایه تاکسی‌ها به تأیید فرمانداری تهران رسیده و سایر شهرستان‌ها هم منتظر اعلام نظر فرمانداری‌ها هستند.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد از لیتری 700 تومان به 1000 تومان افزایش پیدا کرد و این مسأله سبب شد تا برخی رانندگان تاکسی با توجه به ممنوعیت بالا بردن نرخ کرایه، اشتیاقی به حمل و نقل مسافران نداشته باشند.

