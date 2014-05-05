دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اواخر سال گذشته تفاهم نامهای بین دانشگاه هنر اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد کردیم که براساس آن راهاندازی اولین مرکز رشد هنر ایران در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی مرکز رشد مذکور آغاز شده است بخشی از اعتبارت آن سال گذشته اختصاص یافته و بخشی نیز در سال جاری اختصاص خواهد یافت.
رئیس دانشگاه هنر اصفهان افزود: اکنون در حال جایابی برای راه اندازی مرکز مذکور و شکل دادن سیستم موجود هستیم.
وی افزود: دانشگاه هنر اصفهان دارای 17 باشگاه کار آفرینی هنر به اضافه تعدادی گروه دیگر است که قرار شده در مرکز رشد مستقر شوند.
مظفر افزود: این مراکز وقتی توسعه یابند شرکتهای دانش بنیان و یا هنر بنیان متولد شده و پروسه کارآفرینی را در دانشگاه هنر تکمیل خواهد کرد.
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