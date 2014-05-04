به گزارش خبرگزاری مهر سناتور اتئوره روزاتو رییس گروه دوستی پارلمانی ایتالیا و ایران در مجلس سنای ایتالیا پیش از ظهر امروز با علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علاالدین بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی و مثبت مراودات دوستانه دو کشور بر لزوم افزایش هرچه بیشتر سطح مناسبات فیمابین تاکید کرد و افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دو کشور برای توسعه مناسبات فیمابین وجود دارد که همکاری جالب ایران و ایتالیا نقش موثری در فعال کردن آنها خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: تحریم‌های اروپا و آمریکا هیچ‌گاه نمی‌تواند در اراده پولادین ملت بزرگ ایران خللی ایجاد نماید.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری انتخاباتی سوریه را گام مهمی برای برقراری امنیت و آرامش در این کشور دانست و گفت: مردم سوریه حق تصمیم‌گیری برای تعیین سرنوشت خود را دارند.

بروجردی در ادامه با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین مسوول کشتار 16 هزار نفر از مردم بی‌گناه ایران است، گفت: اقدام برخی از کشورهای اروپایی در حمایت از این گروهک تروریستی با هیچ‌کدام از اصول دموکراتیک همخوانی ندارد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان این دیدار خواستار افزایش دیدارهای آن مسوولان پارلمانی و مردم دو کشور شد.

سناتور اتئوره روزاتو رییس گروه دوستی پارلمانی ایتالیا و ایران در مجلس سنا ایتالیا نیز در ادامه همین دیدار ایران را کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه و جهان خواند و افزود: گروه دوستی پارلمانی ایتالیا و ایران با هدف کمک به گسترش هرچه بیشتر ارتباطات و همکاری‌های دو کشور به ایران سفر کرده است.

وی در همین راستا گفت: ارتباطات پارلمانی در شناخت ظرفیت‌های دو کشور و ایجاد تفاهم متقابل جهت توسعه مناسبات دو کشور دارد که می‌بایست حداکثر استفاده را از آن بنماییم.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایتالیا و ایران در پایان این دیدار از تمایل دولت و پارلمان ایتالیا برای گسترش مناسبات با ایران در عرصه‌های مورد علاقه دو طرف خبر داد.