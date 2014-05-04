به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین سالن فری استال مجتمع کشت و صنعت شریف آباد روز یکشنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام سید حبیب الله حسنی،قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرتضی روزبه استاندار قزوین،منوچهر رافعی دهکردی مدیر بانک کشاورزی استان قزوین و جمعی از مسئولین استان افتتاح شد.

این سالن با ظرفیت 760 استال در سالنی به طول 300 متر و عرض 32 متر ساخته شده و برای ساخت آن 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

با افتتاح این سالن زمینه اشتغال شش نفر در این بخش فراهم می شود.

سالن فری استال از سیستم های جدید اروپاست که موجب می شود دام استراحت بیشتری داشته باشد و شیردوشی با راحتی و آرامش بیشتری صورت گیرد که این کار به افزایش کمیت و کیفیت شیر و سلامت دام نیز کمک موثری می کند.

در این سالن عملیات شیردوشی مکانیزه از دامها و جدا سازی و بهره برداری از کود آنها به صورت مکانیزه انجام می شود و ظرفیت نگهداری 760 دام را دارد.

در مراسم افتتاح این واحد، خلیل جوهرچی،مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد گفت: این شرکت فعالیتهای خود را از دهه 50 آغاز کرد و از سال 63 با سرمایه گذاری و اجرای طرح های بزرگ فعالیت خود را به دام سنگین و تولید شیرخام گسترش داد.

وی ادامه داد:در سال 1390 با هدف اجرای طرح تولید تا منزل،کارخانه تولید لبنیات با برند رابتا در قم خریداری و به بهره برداری رسید و در سال 91 نیز برای استفاده بهینه از کود دام، تولید ورم کمپوست را آغاز کردیم.

این فعال کشاورزی و اقتصادی تصریح کرد: مجموع اراضی این شرکت حدود 850 هکتار است که 42 هکتار آن به تولیدات دامی و بخشی از اراضی به تولید گندم،ذرت و یونجه برای مصارف دامی و کلزا اختصاص یافته اما هنوز حدود 50 هکتار آن مورد استفاده قرار نگرفته است.

جوهرچی در ادامه افزود: در آینده شرکت کشت و صنعت شریف آباد ماموریت تامین دام هفت دامداری با ظرفیت دو هزار راس را در دستور کار خود قرار داده که قرار است در دامنه های البرز ساخته شوند، همچنین پرورش 10 هزار راس گوسفند مولد رمانف با اعتباری بالغ بر 265 میلیارد ریال در قزوین و پرورش 10هزار راس بز از نژاد سانن با اعتبار 230 میلیارد ریال در زنجان از برنامه های آینده این شرکت است.

وی کم آبی را بزرگترین مشکل این مجتمع تولیدی دانست و گفت: به دلیل انتقال آب سد طالقان به تهران و کاهش بارندگی در استان قزوین منابع آبی این مجموعه به 30 درصد منابع قبلی کاهش یافته است که در سال جدید موجب کاهش تولیدات کشاورزی این مجموعه خواهد شد.

شرکت کشت و صنعت شریف آباد با داشتن 250 نیرو و پنج هزار راس دام گوشتی و شیرده از سال 1353 در استان قزوین آغاز به کار کرده است.

این شرکت در حال حاضر در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به فعالیت خود ادامه می دهد و روزانه 80 تن شیر خام و 614 تن گوشت دام تولید می کند.

نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در مراسم افتتاح این شرکت گفت: شرکت کوثر با 24 زیرمجموعه، بیش از 80 درصد پروتئین کشور و 50 درصد تخم مرغ کشور را تامین می کند و امسال بر اساس برنامه ریزی انجام شده در جهت افزایش تولید چندین طرح را با هزینه ای بالغ بر 650 میلیارد تومان افتتاح خواهیم کرد.

وی در زمینه سرانه مصرف شیر در کشور افزود: متاسفانه سرانه مصرف شیر در کشور بسیار پائین تر از سطح جهانی است به طوری که هر ایرانی سالیانه 75 کیلوگرم شیر مصرف می کند و در سال 81 تنها موفق به تولید نزدیک به شش میلیون تن شیر شدیم، اما میانگین جهانی مصرف شیر نزدیک به 180 کیلوگرم در سال است.

نوروزی تصریح کرد: باید سرانه تولید شیر در کشور به 13 میلیون تن در سال می رسید که متاسفانه این میزان در حال حاضر بالغ بر 9 میلیون تن است و با توجه به تامین نیاز در داخل در سال گذشته واردات شیر به کارخانه ها کاهش یافته است.

نوروزی یادآور شد: لازم است با ظرفیت سازی برای تولید شیر و ترویج فرهنگ مصرف لبنیات، سلامت نسلهای آینده را تضمین کنیم، زیرا بسیاری از بیماری ها با مصرف لبنیات قابل پیشگیری است.