احداث یا مرمت 5049 پروژه از محل زکات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی‌ لو بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای زکات آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران آذربایجان غربی با بیان اینکه بیش از دو هزار و 200 مورد از این پروژه‌ها در رابطه با مساجد بوده است افزود: امسال بر اساس برنامه مصوب شورای زکات مرکزی و مجلس شورای اسلامی، دو هزار و 300 میلیارد ریال است که استان ‌ها تاکنون بر جمع‌آوری چهار هزار میلیارد ریال زکات متعهد شده ‌اند.

وی شاخص‌ترین پروژه امسال را اجرای 11 هزار پروژه عنوان و اضافه کرد: با هماهنگی‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که مسکن مددجویان، خانه عالم، مددجو و فضای بهداشتی در مناطق محروم هزینه شود.

نبی لو میزان کل زکات جمع ‌آوری شده در طول سال گذشته را بیش از دو هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این در حالی است که برنامه مصوب شورای مرکزی و مجلس شورای اسلامی هزار و 800 میلیارد ریال است.

وی استان‌های فارس، گلستان، یزد، مازندران و آذربایجان غربی را از استان‌های برتر کشور در جمع‌آوری زکات عنوان کرد و افزود: میزان زکات جمع آوری شده در کشور امسال با رشدی 130 میلیارد ریالی نسبت به سال گذشته به چهار هزارمیلیارد ریال می رسد.

دبیر شورای مرکزی زکات 25 هزار نفر عامل زکات افتخاری در سطح کشور خبر داد و مطرح کرد: در حال حاضر برای هر روستا یک عامل زکات آموزش‌دیده سازماندهی شده‌اند و به صورت افتخاری به تبلیغ زکات می‌پردازند.

نبی ‌لو از اعزام 14 هزار نفر روز مبلغ به روستاهای کشور در طول سال گذشته خبر داد و گفت: تحقق برنامه‌های منطبق با نامگذاری شعار امسال که شامل اثرگذاری زکات بر اقتصاد و فرهنگ و همراهی مردم در این زمینه به صورت عزم همگانی و پیگیری مستمر آن در کمیته امداد امام خمینی(ره) از سیاست‌های اصلی شورای مرکزی زکات برای سال جاری است.