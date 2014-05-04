به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری ظهر امروز همایش تجلیل از ماماهای نمونه استان اظهار داشت: حضور پدران در کنار مادران به هنگام عمل زایمان علاوه بر وجود دلگرمی و پشتیبانی عاطفی باعث می شود که مردها قدر و ارزش همسران و مادران خود را بهتر بدانند.

وی رتبه بالای ایران در زمینه عمل جراحی سزارین را غیر قابل قبول دانست و بیان داشت: لازم است که این معضل کشوری را هرچه زودتر حل و فصل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به هفت برنامه تحول نظام سلامت کشور افزود: یکی از این هفت برنامه ترویج زایمان طبیعی است که اهمیت بحث مامایی را نشان می دهد.

وی با بیان برخی از مفاد این برنامه اظهار کرد: بر این اساس همه ماماها می توانند برای انجام زایمان طبیعی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شوند و همچنین تعرفه خوبی برای آن که نزدیک به تعرفه عمل جراحی سزارین است در نظر گرفته شده است