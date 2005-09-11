تامين مالي مهمترين مانع در داخلي شدن صنعت نفت است

اكبر تركان در گفت وگوي با خبرنگار اقتصادي مهر، تامين مالي را مهمترين راه براي داخلي شدن صنعت نفت دانست وگفت : با توجه به اينكه اكثريت طرح هاي نفتي توسط شركت هاي خارجي يا بانك هاي خارجي فاينانس مي شود درنتيجه اين شركت ها توقع تامين تجهيزات و صنايع مورد نياز خود را به اندازه اي كه سرمايه گذاري كرده اند از كشور خود دارند .

وي افزودن فاينانس را شرط لازم براي داخلي شدن صنعت نفت دانست و گفت : شرط كشورهاي تامين كننده مالي يا فاينانس كننده اين است كه از اعتبارات صادراتي يا ECA استفاده شود كه معني آن اين است كه 85 درصد از مبلغ فاينانس از مبدا فاينانس خريداري شود .

وي اضافه كرد : به عنوان مثال اگر سه بانك اسپانيايي ، آلماني و ايتاليايي در ايران 100 ميليون دلار سرمايه گذاري كنند هر كدام از آنها نسبت به سرمايه گذاري كه كرده اند بايد از كشور خود كالا به كشوري كه در آن سرمايه گذاري كرده اند وارد كنند .

مدير عامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي در ادامه گفت : در ايران نيز بايد همين كار را كرد يعني بانك هاي ايراني بايد در سنديكاي تامين مالي حضور داشته باشند .

وي اضافه كرد : وقتي بانك ها در طرح هاي نفتي ايران سرمايه گذاري كنند درنتيجه مي توان بخش اعظمي از محصولات داخلي را در صنعت نفت وگاز كشور مورد استفاده قرار داد در صورتي كه هم اكنون شاهد حضور شركت ها و بانك هاي خارجي در طرحهاي نفت وگاز هستيم و آنها نيز توقع خريد محصولات به ازاي سرمايه اي كه وارد ايران مي كنند را دارند .