به گزارش خبرنگار مهر، محسن روشن پژوه عصر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد به شیشه در جمع خبرنگاران، در محل سالن کنفرانس سازمان بهزیستی مازندران با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور از پیشروان و پرچم داران مبارزه با اعتیاد در کشور است اظهار داشت: با مطالعه تاریخچه پیشگیری از اعتیاد در این سازمان الویت به پیشگیری بوده است.

وی افزود: بر اساس همین الگو و با تکیه بر توصیه های مراجع علمی و بین‌المللی در مورد مقابله و کنترل اعتیاد و با تاکید بر تمام ابعاد سلامت و بروز ترویج سلامت همگانی یکی از ارکان مقابله موثر با اعتیاد ، کار اجتماع محوری و کار مبتنی بر جامعه است

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد کشوربیان داشت:در حال حاضر با رویکرد اجتماع محور در محلات شهری و روستائی، محیط های کار و مهدهای کودک برنامه‌های پیشگیری اجتماع محور از سالهای گذشته در کشور طراحی شد و در سال 82 سراسری شده است

روشن پژوه با بیان اینکه در حوزه پیشگیری اجتماع محور، قدم های توسعه و مشارکت مردم با اهداف اطلاع رسانی جامعه اقداماتی صورت گرفت ادامه داد: محصول این برنامه های تشکیل سازمانهای اجتماع محورCBO بوده که نمادی از مشارکت محلی و مدنی در حوزه پیشگیری از اعتیاد است

وی در ادامه ابراز داشت: تفکر جهانی کار محلی و رعایت اصول سازمانهای اجتماع محور در کشور به صورت مردم سالارانه و دموکراتیک در طی انتخابات آنها را تبدیل به نهاد مدنی کرده است.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد کشور از راه اندازی انجمن توسعه رویکرد اجتماع محور کشور "اترک" در سطح از 24 تا 25 استان کشور خبر داد و افزود: تیم‌های اجتماع محور با یکپارچگی همگانی برای جلوگیری از اعتیاد در سطح کشور تشکیل شده است.

روشن‌پژوه، با بیان اینکه استان مازندران شبکه اترک راه اندازی نشد تصریح کرد: این شبکه طی نیازسنجی در محله‌های شهری، روستائی، محل کار و... اقدامات موثری در جهت پیشگیری از اعتیاد انجام می دهد.

وی افزود: یکی از اقدامات انجمن توسعه رویکرد اجتماع محور کشور کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بوده است.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد کشور گفت: در برنامه های اجتماع محور یک خط راهنمائی و مشاوره و کمک‌رسانی راه‌اندازی شد که قابلیت ارتباط و تماس از کل کشور و حتی روستاها را داشته و به شماره 09628 است.

روشن پژوه، بعد از پیشگیری درمان را از الویت های معاونت پیشگیری و درمان بهزیستی عنوان کرد و بیان داشت: 1200مرکز درمان سرپائی دولتی و غیردولتی، 15مرکز بستری کوتاه مدت، اجتماع درمان مدار با تاکید بر تغییر رفتار در فرد معتاد و بالغ بر 800مرکز بلندمدت به ارائه خدمات درمانی به معتادین در سراسر کشور می‌پردازند.



خدمات، حلقه مفقوده درمان معتادین بهبودیافته است

وی در بحث کاهش آسیب ها اظهار داشت: دو نوع برنامه در این حوزه وجود دارد که شامل؛ 110مرکز گذری کاهش آسیب در کشور و 42 سرپناه شبانه که افراد بی خانمان را پوشش می‌دهد است که در مراکز گذری معتادین پرخطر و در معرض ابتلا به بیماری‌های عفونی با مراجعه به این مراکز، از امکانات رایگان مثل سرنگ و برنامه‌های آموزشی این مراکز استفاده می‌کنند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد کشور، با بیان اینکه در سال 92 یک تحلیل کیفی از کارهایمان مبتنی بر مداخلات انجام دادیم تصریح کرد: در سال جاری به دنبال ارتقاءبخشی بوده و مداخلات جدید درمانی مدنظر ما است

روشن پژوه افزود: حلقه مفقوده درمان بحث خدمات پس از درمان و بهبودی اولیه است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دلایل عود بیماران پس از بهبود از اعتیاد عدم اشتغال است بر توجه به مراکز توانمندسازی و جامع پذیری در اعتیاد با هدف خدمت رسانی به بهبود یافتگان تاکید کرد.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد کشور اظهار داشت: از برنامه‌های سال 93 سازمان بهزیستی کشور در حوزه معاونت پیشگیری و درمان آماده سازی شغلی، ایجاد زمینه برای بازگشت به کار، بحث یارانه درمان و حمایت از خانواده های بهبودیافتگان است.

روشن پژوه ، در بخش دیگری از سخنانش در خصوص راه اندازی کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف شیشه گفت: کارزار رسانه‌ای در تهران راه اندازی شد و مازندران اولین استانی بود که این طرح در آن امروز افتتاح شد.

وی افزود: ارائه اطلاعات در مورد سوء مصرف شیشه، ارائه بسته‌های آموزشی در مورد سوء مصرف انواع مواد مخدر، آشنایی با غفلت‌ها در مورد گرایش افراد به مواد مخدر و به ویژه مصرف شیشه، ارائه بروشورها، کتابچه‌ها، سی‌دی‌های آموزشی و... از جمله خدماتی است که در این طرح به مردم شهر و روستا، محل کار و مهدهای کودک و... داده می شود.