به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در دیدار با اعضای شرکت سرمایه گذاری از کشورهای پرتغال، کانادا و رومانی که در زمینه مراکز بزرگ تجاری فعالیت می‌کند با بیان اینکه شهر مقدس قم از نظر شرایط جغرافیایی در مرکز کشور و نزدیک به پایتخت قرار دارد، اظهار داشت: از نظر عقیدتی به دلایل وجود مبارک حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) و همچنین حوزه علمیه و مراجع عالیقدر از اهمیت فراوانی برای نظام برخوردار است و همچنین از نظر جمعیتی هم شهری با جمعیتی متناسب و میزان توریست بالا که زائران حرم حضرت معصومه(س) هستند؛ مجموع این شرایط جذابیت فراوانی را برای سرمایه گذاری می‌بخشد.

در این دیدار که تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر قم هم حضور داشتند، شهردار قم با تاکید بر نقش شورا ها در مدیریت شهری و اتکاء به نظر جمعی در مدیریت شهری در ایران افزود: انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر در کشور ما از طریق انتخابات و توسط مردم و شهردار نیز توسط این اعضا صورت می‌گیرد و تمامی امور با هماهنگی شورای اسلامی شهر انجام می پذیرد،که به نوعی می‍‌‌‌ توان گفت مردم بطور غیر مستقیم شهر را اداره می‌کنند.

در ادامه این دیدار مدیر هیئت اروپایی با ارائه اطلاعاتی در مورد شرکت سیرا گفت: شرکت ما یک شرکت سرمایه گذاری در زمینه سرمایه گذاری،طراحی،ساخت و مدیریت مراکز بزرگ تجاری می‌باشد که پروژه‌های بزرگی را در85 کشور جهان از جمله کشور‌های همسایه ایران مانند ترکیه، آذربایجان وگرجستان مدیریت کرده است.

این شرکت که در اولین سفر خود به ایران به شهر قم آمده بود با مناسب دانستن شهر قم برای سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: شرکت ما تا به امروز بیش از 80 میلیار یورو در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده است و بسیار مشتاق است تا در شهر قم که یکی از مهمترترین و مناسب ترین شهر‌های ایران برای سرمایه گذاری است فعالیت نماید.

فعالیت اقتصادی بدون فرهنگ سازی مناسب عقیم می‌ماند

شهردار قم در دیدار با سرپرست جدید امور شعب بانک ملت استان قم با بیان اینکه در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی موسسات اقتصادی ما باید در زمینه فرهنگ نیز همچون اقتصاد فعال و تأثیرگذار باشند، گفت: فعالیت اقتصادی بدون فرهنگ سازی مناسب عقیم می‌ماند.

محمد دلبری با اشاره به اینکه موسسات اقتصادی کشور باید مبلغ فرهنگ اقتصاد اسلامی باشند، افزود: ما باید فرهنگ اقتصادی و معیشتی خود را بر اساس سیره ائمه اطهار(ع) تدوین کنیم.

وی بیان داشت: در مسائل اقتصادی نباید از الگوهای امپریالیستی و سرمایه داری غرب پیروی کنیم و موسسات اقتصادی مانند بانک‌ها نقش بسزایی در تدوین و ترویج این فرهنگ دارند.

وی با اشاره به همکاری سازنده شهرداری و بانک ملت در گذشته افزود: همواره بهترین موقعیت‌های ملکی را بانک‌ها دارند و اگر خدمات شهری ارتقاء پیدا کند املاک بانک‌ها هم ارزش افزوده بیشتری پیدا می‌کند و متقابلا شهرداری هم برای توسعه عمرانی شهر به منابع بانکی نیازمند است، پس هر دو سازمان از تعامل سازنده فی ‌مابین بهره مند خوهند شد.

دلبری در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری یکی از مطمئن ترین مشتریان برای تسهیلات بانک‌هاست و بخش اعظمی از پول‌های شهرداری در بانک ملت سرمایه گذاری شده است، خاطر نشان کرد:متاسفانه نظام پیچیده بوروکراتیک و قوانین نا منسجم مانع پیشرفت امور می‌شوند که باید این مسائل هر چه زودتر مرتفع شوند.

در ادامه این دیدار سرپرست جدید امور شعب بانک ملت استان قم با بیان اینکه همگی ذینفع مجموعه شهرداری هستیم گفت: بانک ملت رتبه دوم را از نظر منابع دارد و از نظر مصارف هم بالاترین است.

مرادی با اشاره به سوابق بانکی شهردار و دانش بالای ایشان در این زمینه افزود: با توجه سوابق و دانش بالای شهردار در امور بانکی تعامل بانک و شهرداری می‌تواند با سهولت بهتری انجام پذیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ذینفعان این شهر شهروندان و زائران کریمه اهل بیت(ع) می‌باشند، خاطر نشان کرد: خدمت رسانی به این شهر مایه مباهات بانک ملت است و سعی داریم تعاملاتمان با شهرداری بیش از پیش باشد و همواره بانک ملت را در کنار خودتان ببینید.