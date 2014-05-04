به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی - رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه یکشنبه شورای شهر تهران در صحبت های آغازین شصت و سومین جلسه شورا، درباره معطل ماندن مصوبه شورا که شهرداری را موظف به پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل نابینایان می کرد گفت: این مصوبه نقطه عطفی در پیگیری مسائل آموزشی و تسهیل کننده تردد نابینیان است که تاکنون به اجرا در نیامده است.

مسجدجامعی با اشاره به حضور خود در مدرسه نابینایان شهید محبی در منطقه 5 و گزارش مدیر مدرسه گفت: این مصوبه‌ای جدی بود که در روز عصای سفید به تصویب رسید و بار مالی آن هم پیش بینی شد ولی نمی‌دانم چرا اجرا نشده است؟

وی ادامه داد من از آقایان شاکری، صابری و خانم راستگو می خواهم موضوع را پیگیری کنند و گزارش آن را هم ارائه دهند.

رئیس شورا همچنین پس از گزارش معصومه آباد درباره حادثه جان باختن پسر بچه ده ساله در یکی از آب نماهای پارک های تهران گفت: آنچه در مورد جان و حیثیت انسان ها ست برای ما خیلی مهم است و این جواب های شکلی و صوری که پزشکی قانونی، اورژانس یا شهرداری درباره دلیل این حادثه اعلام کرده‌اند پذیرفته نیست و بار مسئولیت ما را سنگین‌تر می­کند و باید برای این مسئله فکر اساسی کرد.

گفتنی است، پزشکی قانونی مشخص شدن دلیل قطعی فوت این شهروند را موکول به نتایج آزمایشاتی کرده که حداقل دو ماه زمان می برد.

آتش نشانی نیز دلیل این حادثه را برق گرفتگی ندانسته است و به گفته شاهدان اورژانس نیز بعد از یک ساعت در محل حضور یافته و شهرداری نیز مدعی است که درباره خطرات احتمالی این مکان بارها مکاتبه کرده اما نتیجه نگرفته است.

مسجدجامعی همچنین درباره اختلاف های اخیر درباره منزل مرحوم جلال آل احمد و سیمین دانشور گفت: از آقای صابری می خواهیم به دور از فضای رسانه ای این موضوع را به لحاظ حقوقی پیگیری فرمایند.

بر اساس این گزارش و در ادامه جلسه اعضای شورا اعتراضات فرمانداری تهران را نسبت به متن منقح مصوبات، تعرفه نرخ ایست سنج (پارکومتر) در شهر تهران و اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران برسی و متن های تهیه شده از سوی کمیسیون نظارت و حقوقی شورا را به تصویب رساندند.

در ادامه جلسه گزارش رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در خصوص معرفی نماینده شورا شهر جهت عضویت در شعبه دوم کمیسیون موضوع ماده 77 مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت عباس جدیدی عضو شورا بعنوان نماینده شورا در این کمیسیون انتخاب شد.

در جلسه پنجاه و هشتم شورا نیز حبیب کاشانی دیگر عضو شورا به عنوان نماینده شورا در شعبه اول این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین الهه راستگو و احمد حکیمی‌پور از اعضای شورا و نیز سونیزی –کارشناس کمیسیون - به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، جهت عضویت در ستاد حمایت از خانواده معرفی شدند که اعضای شورا به آنها رای مثبت دادند.

جداول هزینه‌ای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران به تصویب رسید

در ادامه لایحه جداول هزینه‌ای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت به تصویب رسید.

علیرضا دبیر در توضیح این لایحه با اشاره به اینکه پیش از این مواد و تبصره های برنامه پنج ساله رای گیری شده و به تصویب اعضای شورای شهر رسیده بود گفت: جداول هزینه ای که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود امروز برای تصویب شورا به صحن آورده شد است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه به رقم بودجه مصوب برنامه پنج ساله دوم اشاره کرد و بیان داشت: لایحه پیشنهادی شهرداری تهران 97 هزار میلیارد تومان بود اما بر اساس پیشنهاد کمیسیون عمران این رقم به 102 هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس برای سال اول برنامه بودجه با رقم 15 هزار 845 میلیارد تومان به تصویب رسید و کمیسیون بودجه نیز بر این اساس مواد برنامه را توزیع کرده است.

به گفته دبیر در جدول هزینه های شهرداری، ماموریت حمل و نقل و ترافیک، ماموریت شهرسازی و ماموریت فرهنگی و اجتماعی بیشترین رشد را در سال اول برنامه 5 ساله دوم دارند.

در ادامه رحمت اله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورا طی تذکری یاد آور شد که بودجه هزینه‌ای شرکت‌ها و سازمانها در این جداول ذکر نشده است و می بایستی این جداول به طور کامل ارائه می شد.