به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد، عصر یکشنبه در نشستی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گلستان، ضمن یاد شهدا بخصوص استاد شهید مطهری، گفت: اگر در حال حاضر می‌بالیم چنین جامعه دینی داریم حاصل تلاش چند مجموعه است که شامل علما، مداحان، مذهبی‌ها و مجموعه‌های قرآنی است.

وی افزود: اگر این مجموعه‌ها را از جامعه گرفته شود همه باید نگران شوند، زیرا نبود آن‌ها باعث آسیب پذیری جامعه خواهد شد.

وی بیان کرد: همه تشکل‌های مانند هیات ها، بسیج، پایگاه‌ها و گروه‌های مذهبی باید دینی شوند و ما هم تلاش داریم شبکه‌ای بوجود آید که همه تشکل‌ها به هم بپیوندند و همه برای هیات های مذهبی تلاش کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: در حضورهای مردمی تشکل ها و مجموعه ها خوب ایفای نقش می کنند.

وی به متوقف شدن روند انتشار خرافات در جامعه اشاره کرد و گفت: علما، هیات‌ها و مداحان تلاش کردند تا بخشی از خرافات از جامعه استان حذف شد، برخی خرافات نیز بین 30 الی 70 درصد کاهش یافت و می توان گفت جلوی ترویج خرافات گرفته شده است.

ولی نژاد اشاره ای به ستاد شئون فرهنگی داشت و گفت: این ستاد در کنار اقشار مختلف جامعه خوب تلاش کرد و اکثر تصمیمات این تیم اجرایی شده و باعث حذف خرافات شده است.

وی ادامه داد: 2151 هیات مذهبی در استان داریم و به عبارتی برای هر 542 نفر یک هیات داریم که خوشبختانه تلاش‌های خوبی داشته اند و این تلاش‌ها بخصوص در اجرای برنامه های مذهبی مانند دعاها، اعیاد و سوگواری با نصب پرچم ها و بنرهای مشهود است.

تلاش های اهل سنت در معرفی امام حسین (ع) از دیگر موضوعاتی بود که ولی نژاد در مورد آن توضیح داد. وی تصریح کرد: برادران اهل سنت برنامه‌های خوبی را درباره حضرت امام حسین (ع) برگزاری می کنند و در برخی برنامه ها خود سخنران نیز از اهل تسنن است.

وی بیان کرد: در تمام شهرها داور و ممتحن داریم، مداحان ما نیز آموزش های خوبی دیده اند و در تمام شهرها و روستاها مداح داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خواستار توجه بیشتر به خیرین مذهبی شد و افزود: باید در حوزه قرآنی هم خیرین، نذورات و موقوفات بیشتر شود و مردم هم پشتیبانی بیشتری از این موضوعات داشته باشند.

وی در پایان پیشنهاد تشکل های قرآنی برای برگزاری کنگره استانی یا کشوری را بیان کرد و گفت: علاوه بر این کنگره دیدار سالانه با مقام معظم رهبری و همچنین تشکیل هیات های صنوف مانند مهندسی و پزشکان از دیگر خواسته های تشکل ها و هیات ها است.