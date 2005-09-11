تشكيل پرونده مديران وقت منطقه آزاد قشم در خصوص قاچاق كالا //حجم سرمايه گذاري در ايران با برخورد قاطع با قاچاقچيان دانه درشت افزايش يافت

جعفر نوري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: همچنين برخورد قاطع با پرونده هاي عمده قاچاق كالا و ارز موجب افزايش امنيت سرمايه گذاري در داخل كشور نيز خواهد شد.

وي از رسيدگي به پرونده هاي قاچاق مربوط به جواهر و زيور آلات، تجهيزات دريافت از ماهوره، مشروبات الكلي و ماشين آلات راهسازي خبر داد و گفت: حداقل جريمه براي پرونده هاي قاچاق بررسي شده يك ميليارد ريال بوده است.

مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرد: همچنين پرونده مربوط به مديران وقت منطقه آزاد قشم در خصوص قاچاق كالا تشكيل و جهت رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي استان هرمزگان ارجاع شده است.

وي تصريح كرد: مشخصات دقيق اين پرونده متعاقبا از سوي سازمان تعزيرات حكومتي اعلام خواهد شد.

نوري خبر داد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در لايحه جامع مبارزه با قاچاق ، رسيدگي به صلاحيت اوليه جرايم قاچاق كالا و ارز را به سازمان تعزيرات حكومتي نيز واگذار كرده است.