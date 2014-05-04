به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز حسن کریمی در همایش شهرداران استان تهران در جوادآباد ورامین با اشاره به ضرورت تکریم مردم در شهرداری‌ها اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع مسأله ای است که باید شهرداران به آن توجه ویژه ای داشته باشد، زیرا مردم ولی نعمت ما هستند و باید کمال احترام در حق آنان رعایت شود.

معاون عمرانی استانداری تهران افزود: شهرداری از جمله ارگان هایی است که می تواند در سایه تعامل سازنده با شورای اسلامی، نماینده مجلس نیز سایر دستگاه ها، خدمات شایانی به مردم ارائه کند و باید شهرداران از این ظرفیت بهره ببرند.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های استانداری تهران، برگزاری نشست در مناطق دور افتاده و کمتربرخوردار استان تهران است که برگزاری همایش شهرداران استان تهران در شهر جواد آباد براین اساس انجام شده است.

کریمی اضافه کرد: شاید برخی از افراد جلسات خود را در مناطق خوش آب و هوای شمال و یا حتی دوبی برگزار می کردند ولی دولت تدبیر و امید سنت شکنی کرده و جلسات خود را در مناطق کویری مانند جواد آباد و دیگر مناطقی که توسعه کمتری داشته اند برگزار می کند تا مسوولین عادت کنند که باید برای رفع مشکلات مردم به خود زحمت داده و تلاشی مضاعف داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: فرصت خدمت كردن به مردم به هر فردي داده نمي‌شود و كساني كه داراي مسئوليت در نظام اسلامي مي شوند، بايد قدر اين فرصت‌ا را بدانند.

کریمی گفت: شهروندان از یک شهردار انتظار و توقعات زیادی دارند و اگر عملکرد مناسبی نداشته باشد همواره باید پاسخگوی مردم باشد، به همین خاطر باید یک شهردار در عملکرد خود بسیار دقت کند.

وی بیان داشت: مهمترین سیاست دولت، رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته است ولی توسعه، عمران و آبادانی مناطق با اعتبارات محدود استانی میسر نمی شود و برای این امر می باید از توانمندی های بخش خصوصی و نیز سرمایه های خارج از استان استفاده کرد.

معاون استاندار تهران تأکید کرد: با توجه به اینکه رویکرد و هدف دولت توجه به مناطق محروم شهر و ارتقا وضعیت رفاهی و ورزشی در این مناطق است استفاده از سرمایه گذار در منطقه کمتر توسعه یافته پیشنهاد می شود.